Cham 30-jähriger Arbeiter im Papieri-Areal tödlich verunfallt Auf einer Baustelle im Papieri-Areal in Cham ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei kam ein 30-jähriger Mann ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, auf einer Baustelle an der Knonauerstrasse in der Gemeinde Cham. Ein Dokamatic-Schalungstisch kippte aus noch unbekannten Gründen zur Seite. Ein 30-jähriger Mann wurde von diesem Element am Kopf getroffen, so die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kam, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die am Unfall beteiligten Personen wurden von einem Careteam betreut. Im Einsatz standen zudem Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt Suva sowie der Zuger Polizei.