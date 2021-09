Cham Am 11. September eröffnet ein neues Fitnesscenter Die Inhaberin arbeite mit den Möglichkeiten der westlichen und östlichen Philosophien.

Seraina Sidler-Tall, die Tochter des langjährigen EVZ-Sommertrainers Jon Carl Tall, eröffnet am 11. September an der Obermühlestrasse 11 in Cham ihr neues Studio «Achten». Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr können Interessierte sich einen Einblick verschaffen. Sidler-Tall arbeite mit den Möglichkeiten der westlichen und östlichen Philosophien und dem alten und neuen Wissen um die Gesundheit.

Die im neuen Studio in Cham praktizierte Achten-Methode verspricht, dass die Menschen «den Absprung aus dem Hamsterrad» schaffen. Das Wort «müssen» weicht bei diesem Training dem Dürfen. Dabei steht immer das Wohl des Menschen im Mittelpunkt. (mo)