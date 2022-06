Cham Andreas-Klinik wehrt sich gegen «Entzug von Grund- und Notfallversorgung» Laut der überarbeiteten Spitalliste soll das Kantonsspital neu allein dafür zuständig sein.

Ende Mai hat die Zuger Gesundheitsdirektion ihren Entwurf für die überarbeitete Spitalliste im Kanton Zug präsentiert. Sie sieht eine Rollenteilung zwischen der Andreas-Klinik in Cham und dem Zuger Kantonsspital (ZGKS) vor. Letzteres soll neu allein für die Grund- und Notfallversorgung zuständig sein. «Die Gesundheitsdirektion will die Andreas-Klinik nur noch mit einem kleineren Angebot an Wahleingriffen beauftragen», teilt das Chamer Spital am Mittwochmorgen mit. Deshalb sollen ihr der Auftrag für das so genannte Basispaket und mehr als ein Dutzend weitere Leistungsgruppen entzogen werden.



Das habe Konsequenzen für die Zuger Bevölkerung: «Künftig müsste bei jeder Person, die notfallmässig die Andreas-Klinik aufsucht, zuerst abgeklärt werden, ob sie aufgrund eines fehlenden Leistungsauftrags ins Zuger Kantonsspital oder in ein ausserkantonales Spital verlegt werden muss», wird der Direktor Jonas Zollinger in der Mitteilung zitiert.

In welchem Umfang unter diesen Umständen die Notfallstation der Andreas-Klinik weiter betrieben werden könnte, sei offen. Heute betreue die Notfallstation jährlich mehr als 5000 Patientinnen und Patienten und sei für rund einen Drittel der Zuger Bevölkerung die am schnellsten zugängliche Spital-Notfallstation.



Auftrag für Geburtshilfe soll nur befristet erteilt werden



Selbst die Geburtenabteilung könnte nicht mehr betrieben werden, denn auch für die Geburtshilfe gilt das Basispaket als Voraussetzung. Hier stelle die Gesundheitsdirektion nur einen auf zwei Jahre befristeten Leistungsauftrag in Aussicht, «obwohl rund jedes dritte Kind im Kanton in der Andreas-Klinik zur Welt kommt». (bier)