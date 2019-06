Auto überschlägt sich in Cham mehrmals – zwei Verletzte Bei einer Kollision zwischen zwei Autos hat sich eines mehrmals überschlagen und ist auf den Rädern zum Stillstand gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwei Personen wurden beim Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Franken. (Bild: PD/Zuger Polizei)

(rh/pd) Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen (17. Juni), kurz nach 8.15 Uhr in Cham, wie die Zuger Polizei mitteilt. Ein 28-jähriger Fahrzeuglenker wollte die Kreuzung von der Untermühlestrasse her überqueren, um in die Langackerstrasse zu gelangen. Dabei übersah er ein sich von Cham näherndes Auto auf der Knonauerstrasse. Es kam zur Kollision, wobei sich das Fahrzeug auf der Knonauerstrasse mehrfach überschlug und schliesslich auf den Rädern stehenblieb. Der 60-jährige Lenker und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst Zug mit zwei Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

Der betroffene Strassenabschnitt konnte aufgrund Reinigungsarbeiten durch den Strassenunterhalt kurzzeitig nur einspurig befahren werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Franken. Beide beteiligten Autos mussten durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden.