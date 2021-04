Cham Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen – Lenkerin verletzt sich erheblich Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A4a. Die Lenkerin war alkoholisiert.

(haz) Am Dienstagabend, 13. April, um 21.15 Uhr fuhr gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden eine Autolenkerin auf der Autobahn A4a von Steinhausen in Richtung Zürich. Bei der Verzweigung Blegi prallte sie in den dortigen Fahrbahnteiler, fuhr weiter auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen Blegi-Luzern/Blegi-Zürich, worauf sich der Personenwagen überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 34-jährige Lenkerin wurde erheblich verletzt.

Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bild: Zuger Polizei

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Unfallopfer durch mehrere Ersthelfer betreut. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie in ein Spital überführt. Ein bei der Unfallverursacherin durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der Pikett-Staatsanwalt hat eine Blutprobe im Spital angeordnet. Der Führerausweis wurde ihr zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch 25 Meter Leitplanke sowie zwei Randleitpfosten und ein Verkehrsteiler wurden beschädigt.

Drei Fahrzeuglenker missachteten Sicherheitslinie

Der Abzweiger in Richtung Zürich musste für die Unfallaufnahme und die Patienten- und Fahrzeugbergung für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Trotz Signalisation fuhren drei unbeteiligte Fahrzeuge über die Sicherheitslinie in die Unfallstelle, weil sie Richtung Zürich fahren wollten. Die jeweiligen Lenker wurden kontrolliert. Sie werden in den nächsten Tagen eine Ordnungsbusse erhalten.

Der beschädigte Fahrbahnteiler. Bild: Zuger Polizei

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, eines privates Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.