Cham Bandwettbewerb, Heinzmann-Auftritt, Jodlermesse: Das war das Jubiläumsfest der Raiffeisenbank Cham-Steinhausen Im Hirsgarten feierte die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen etwas verspätet das 75-jährige Bestehen. Es war ein Programm für Jung und Alt.

Mit «Sommerfrische pur» liesse sich das zweitägige Jubiläumsfestival der Raiffeisenbank Cham-Steinhausen betiteln, das unter dem Slogan «Perspektiven eröffnen» stattfand. Schon am Samstagnachmittag flanierten zahlreiche Besucher und Besucherinnen über das Festgelände und verpflegten sich an den verschiedenen Essensständen. Gut besucht waren auch die Bars und Festwirtschaften, von der Bühne ertönten erste Songs und am Infostand der Bank bekam man ein Souvenir.

Dank des warmen Wetters entspannten sich nahe am See mehrere Sonnenanbeter, aber auch Badende im Wasser oder auf dem Floss waren auszumachen. Die Hirsgarten-Badi mit der Liegewiese und der «Hirsi Seelounge» gehörten wie selbstverständlich dazu, gab es doch keinerlei Einschränkungen mehr durch Covid.

Ein Programm für alle

Mit der Vision «Spürbar in Ihrer Nähe» plante die Bank ein Fest für die ganze Bevölkerung, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus Publikum anlocken sollte.

«Bei der Planung hatten wir ursprünglich so viele Ideen, dass wir schliesslich auf professionelle Hilfe zurückgreifen mussten»,

sagte André Koller, Vorsitzender der Bankleitung, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die fanden sie bei der Firma Furrer Events AG mit Geschäftsführer Oliver Furrer und seinen Projektleiterinnen. Entstanden ist ein Festprogramm für Jung und Alt.

Es begann am Samstagnachmittag mit dem Band-Contest, der zusammen mit Radio Sunshine die talentierteste Nachwuchsband auswählte. Diese durfte am Abend als Vorgruppe auftreten, bevor die bekannte Sängerin Stefanie Heinzmann das Mikrofon übernahm. Am Sonntag ging es weiter mit der Jodlermesse im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes, gefolgt von der Musikgesellschaft Cham, der Swing Classic Band sowie der Kinderband Caroline Graf und die Supernasen.

Umbau der Bank verzögert sich wohl bis Oktober

Neben den professionellen Diensten wie Verkehrsdienst und Securitas kamen auch freiwillige Helfer zum Einsatz. Einer von ihnen war Klaus Wallimann, selbst ein erfahrener Organisator von Anlässen und selbstverständlich bereit, seine Mithilfe anzubieten, sagte er.

Die Raiffeisenbank Cham-Steinhausen mit mehr als 14000 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern sowie einer Bilanzsumme von 1,9 Milliarden ist heute die grösste Raiffeisenbank im Kanton Zug. 1944 von 18 Gewerblern als Darlehensbank Cham gegründet, fusionierte die Bank 2016 mit der Niederlassung in Steinhausen und ist durch die Filiale in Mettmenstetten in das angrenzende Gebiet des Kantons Zürich bekannt.

Der Hauptsitz in Cham ist seit 2020 in einem Neubau an der Sinserstrasse 1 untergebracht, der kurz vor dem Ausbruch von Covid feierlich eingeweiht werden konnte.

Aktuell wird die Raiffeisenbank Steinhausen um- und ausgebaut. Wie von André Koller zu erfahren war, kommt es wegen Engpässen bei Materiallieferungen zu Verzögerungen. Die Bankleitung geht davon aus, dass es spätestens im Oktober so weit sein wird. Dann wird auch die Steinhauser Niederlassung über die Räumlichkeiten verfügen, wie sie heute in einer zeitgemässen Bank der Kundschaft zur Verfügung stehen.