Cham Barbara Heller übernimmt die Leitung Pflegedienst im Pflegezentrum Ennetsee Sie folgt auf Annemarie Winistörfer, die am 21. Januar pensioniert wurde.

Barbara Heller (links) übernimmt die Leitung von Annemarie Winistörfer. Bild: PD

Heute Freitag übernimmt Barbara Heller die Leitung des Pflegedienstes im Pflegezentrum Ennetsee in Cham. Barbara Heller ist ausgebildete Pflegefachfrau HF mit einer höheren Fachausbildung im Bereich Management und verfügt über eine Weiterbildung als Leiterin Pflege und Betreuung. Seit über 25 Jahren arbeitet sie in Langzeitpflege-Institutionen in Führungspositionen.

Barbara Heller folgt auf Annemarie Winistörfer, die nach fast 24 Jahren Tätigkeit für das Pflegezentrum Ennetsee und die Hirslanden Andreasklinik Cham Zug pensioniert wird. Sie war seit Eröffnung der im März 1998 für die Hirslanden Andreasklinik Cham Zug und das Pflegezentrum Ennetsee in verschiedenen Funktionen tätig. Als Leiterin Pflege ist Barbara Heller auch Mitglied der Geschäftsleitung. (sok)