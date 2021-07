Cham Bevölkerung kann ihre Meinung zu den Öffnungszeiten der Verwaltung äussern «Wann und wie soll die Verwaltung für Sie da sein?» Diese Frage stellt die Gemeinde Cham aktuell ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Bis Ende Juli können diese mit einem Fragebogen ihre Bedürfnisse äussern.

Im Mandelhof ist die Gemeindeverwaltung untergebracht. Bild: Maria Schmid (Cham, 14. September 2018)

(rh) Technische Entwicklungen und die aktuelle Gesundheitssituation haben viele unserer Gewohnheiten über den Haufen geworfen. Wo früher persönlich kommuniziert wurde, kommen jetzt oft Online-Lösungen zum Einsatz. Einige begrüssen diese Entwicklung, andere wünschen sich wieder mehr Kontakt von Mensch zu Mensch. Auch die Einwohnergemeinde Cham setzt sich mit diesen unterschiedlichen Ansprüchen auseinander und hat zu diesem Thema eine Umfrage lanciert, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Für eine kundennahe und effiziente Verwaltung seien Öffnungszeiten, telefonische Erreichbarkeit und geeignete Online-Services entscheidend. «Für uns ist es deshalb enorm wichtig, dass unsere Angebote den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen», wird Gemeindepräsident Georges Helfenstein in der Mitteilung zitiert. «Die Umfrage soll aufzeigen, wo in der Chamer Verwaltung Anpassungen bezüglich der Dienstleistungen unter Umständen sinnvoll wären – entsprechend den aktuellen Legislaturzielen des Gemeinderates.»

Auch Bedürfnisse des Personals werden berücksichtigt

Die Antworten werden in die künftige Planung der Dienstleistungen einfliessen. Dabei werden auch die Bedürfnisse des Personals und finanzielle Auswirkungen berücksichtigt. Noch bis Ende Monat können die Chamerinnen und Chamer mit einem Fragebogen, der mit der «Gemeindeinfo» in alle Haushalte verteilt wurde, ihre Meinung äussern.

Sie werden darin unter anderem gefragt, wie sie bisher mit der Gemeinde in Kontakt getreten sind, und wie sie das voraussichtlich künftig zu tun gedenken. Sie sind eingeladen anzugeben, wo sie sich zusätzlich von der Verwaltung digitale Lösungen wünschen. Ebenso können sie sich dazu äussern, nach welchen Kriterien die Öffnungszeiten generell angepasst werden sollen oder bei welchen Institutionen oder Bereichen Änderungen besonders wünschbar wären. Thematisiert wird auch die Frage, ob die Öffnung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr wichtig ist oder eher überflüssig.

Die Einwohnergemeinde Cham biete seit einigen Jahren eine «sehr kundenfreundliche» Möglichkeit, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten, heisst es weiter. Besprechungstermine können nämlich individuell und auf Voranmeldung jederzeit auch ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Die Umfrage soll nun aufzeigen, ob dieses einzigartige Angebot, in der Bevölkerung genügend bekannt ist. Chamerinnen und Chamer, die bis Ende Monat an der Umfrage teilnehmen, haben zudem die Möglichkeit einen Gastro-Gutschein im Wert von 200 Franken zu gewinnen. Der Fragebogen kann auch online ausgefüllt werden.