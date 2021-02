Cham «Das chamer au nachhaltiger»: Energiestadt Cham startet Nachhaltigkeits-Initiative mit Lesespass Die Einwohnergemeinde Cham hat die Initiative «Nachhaltig leben» lanciert. Verschiedene Aktivitäten sollen die Bevölkerung dafür sensibilisieren, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek bietet aktuell eine Medienausstellung vielfältige Inspiration.

Bibliothekarin Barbara Staub vor einem Teil der grossen Auswahl an Büchern zum Thema Nachhaltigkeit. Bild: pd

(cro) Als Energiestadt GOLD unternimmt Cham seit jeher zahlreiche Bestrebungen in den Bereichen Energiepolitik und Nachhaltigkeit, wie einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen ist. Für dieses Jahr setzt die Gemeinde in ihrem Aktivitätenprogramm unter anderem auf die neu lancierte Initiative «Nachhaltig leben». Mit der Idee, dass jede und jeder Nachhaltigkeit in den Alltag bringen und damit etwas Gutes bewirken kann, sollen bis 2024 verschiedene Aktivitäten und Kommunikationsmassnahmen dazu dienen, die Bevölkerung für einen nachhaltigen Konsum zu sensibilisieren.

Dies weil viele der globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen im Zusammenhang mit unserem Konsum- und Einkaufsverhalten stehen. Mit der Initiative «Nachhaltig leben» will die Gemeinde auch zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. In der Dezemberausgabe des Gemeindeinfos, der offiziellen Gemeindezeitung von Cham, wurde bereits eine Beitragsserie zum Thema «Nachhaltig leben» gestartet. In den kommenden Ausgaben werden weitere Informationen und Tipps vermittelt. In Zusammenarbeit mit der Frauengemeinschaft Cham und dem Familientreff Cham hat die Gemeinde zudem schon einzelne Kurse zum Thema Nachhaltigkeit unterstützt, zum Beispiel einen digitalen Impulsabend für Familien mit Kleinkindern. Bereits geplant sind im Weiteren Workshops zum Thema Zero Waste.

«Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit, die essentiell ist für heutige und zukünftige Generationen. In der aktuellen Informationsflut und Themenkomplexität braucht es neben Wissen auch einfache, fassbare Anregungen, wie wir eine umweltfreundlichere Lebensweise annehmen können», wird Manuela Hotz, Projektleiterin Umwelt der Energiestadt Cham zitiert. Deshalb freue sie sich umso mehr, dass nun die Gemeindebibliothek Cham als Sparringpartnerin für eine weitere Aktion der Initiative fungiert.

Nachhaltigkeits-Ratgeber für jeden Lebensbereich

Ab sofort findet sich in der Gemeindebibliothek eine Medienausstellung zum Thema «Nachhaltig leben». Interessierte finden in der Ausstellung nicht nur Bücher, sondern auch frisch und ansprechend gestaltete Ratgeber, DVDs sowie Hörbücher aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Viele Ratgeber bieten Schritt-für-Schritt-Lösungsvorschläge, wie man umweltfreundlicher und ressourcenschonender leben und konsumieren kann.

«Die Vielfalt ist riesig: Kochbücher, Wohnungseinrichtungsbücher, Gartenbücher, Tipps für den nachhaltigen Konsum, nachhaltige Mode, Ratgeber zur Plastikvermeidung oder Anregungen zum Basteln», erklärt Bibliothekarin Barbara Staub. «Ob Erwachsene, Jugendliche oder Familien mit Kleinkindern – es hat für alle etwas dabei». Und sollten gute Medien zum Thema noch fehlen, so nimmt die Gemeindebibliothek Buchempfehlungen jederzeit gerne entgegen.