Cham Die Gemeinde feiert «ihre» Kantonsratspräsidentin mit der Bevölkerung Esther Haas amtet in den Jahren 2021/2022 als Kantonsratspräsidentin. Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, anlässlich der Kantonsratspräsidiumsfeier am 26. November 2021 auf dem Dorfplatz mit der «höchsten Zugerin» anzustossen.

Kantonsratspräsidentin Esther Haas nach ihrer Wahl.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Die Einwohnergemeinde Cham freut sich sehr, dass Esther Haas als Chamerin in den Jahren 2021/2022 das höchste politische Amt im Kanton Zug bekleidet. Am Freitag, 26. November 2021, findet laut Medienmitteilung zu ihren Ehren eine Kantonsratspräsidiumsfeier statt. Der Gemeinderat lädt zum öffentlichen Teil auf dem Dorfplatz in Cham von 17.30 bis 19.00 Uhr die Bevölkerung herzlich ein und freut sich darauf «die höchste Zugerin» gemeinsam mit vielen Chamerinnen und Chamern zu feiern.

Weder Zertifikats- noch Maskenpflicht

Neben musikalischer Unterhaltung durch die Chamer Guggenmusik «Holdriofäger» darf sich die Bevölkerung – sofern es die Vorgaben des Bundes aufgrund der Corona-Situation weiterhin erlauben – auf feines Raclette von Wickis' Chäsland sowie Würste vom Städtli Metzg freuen. Der Gemeinderat offeriert zudem verschiedene Getränke, welche vom lokalen Bistro Lorze und Café Luzia ausgeschenkt werden. Der Einlass auf den Dorfplatz ist gemäss Mitteilung der Einwohnergemeinde aufgrund der geltenden Vorgaben auf 500 Personen beschränkt, ohne Zertifikat möglich und es gilt keine Maskenpflicht. (haz)