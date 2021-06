Cham Die Gemeinde lanciert ein Projekt, um besser auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung einzugehen Im Moment läuft eine Umfrage unter den Pensionierten, wie sie die Situation selber einschätzen. Eine Studie hat bislang Positives wie Negatives ausgemacht.

(bier) In 30 Jahren wird mehr als jede vierte Person im Kanton Zug das Pensionsalter erreicht haben, steht in einer Mitteilung der Gemeinde Cham. Der Anteil der über 65-jährigen Wohnbevölkerung werde im Jahr 2050 28 Prozent betragen, dies gegenüber 18 Prozent im Jahr 2020.

Vor dem Hintergrund dieses demografischen Wandels will die Einwohnergemeinde Cham ihre Alterspolitik strategisch neu ausrichten. Der Gemeinderat habe im Mai der Abteilung Soziales und Gesundheit den Projektauftrag erteilt, eine Strategie «Altern in Cham – Vision 2040» zu erarbeiten. Diese soll unter Einbezug von Institutionen, Organisationen und der Bevölkerung entstehen. «Um auch zu erfahren, wie Chamer Seniorinnen und Senioren selbst die Altersfreundlichkeit der Gemeinde einschätzen», läuft bis Ende Juni 2021 eine Umfrage. Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Pensionsalter seien in diesem Zusammenhang angeschrieben worden. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Chamer Seniorforums, am 23. November 2021, im Lorzensaal präsentiert und diskutiert.

Altersgerechte Wohnangebote sind Mangelware

Als Entscheidungsgrundlage für die Altersstrategie wird der Stand der Entwicklung und Umsetzung der bisherigen gemeindlichen Alterspolitik in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern HSLU und der Pro Senectute untersucht und eingeschätzt. Die Analyse zeige laut Mitteilung, dass Cham bereits heute «in verschiedener Hinsicht über eine gut aufgestellte Alterspolitik» verfüge. Verbesserungspotenzial werden beispielsweise bei den Entlastungsdiensten für Angehörige, insbesondere im Zusammenhang mit Demenz, ausgemacht. Zudem herrsche ein grosser Bedarf an altersgerechten Wohnangeboten. Die Gemeinde solle deshalb «eine aktive Rolle und eine Steuerungsfunktion bei der Wohnraumentwicklung» für ältere Menschen einnehmen.