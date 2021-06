Cham Die neue Badi-Bibliothek lädt zum Schmökern und Entdecken ein Die Gemeindebibliothek Cham ist um einen Satelliten reicher: Neu findet sich im Strandbad Cham eine Badi-Bibliothek mit Lektüre für Gross und Klein.

Einfach ausleihen, lesen und zurückstellen. Bild: PD

(cro) Neben der bereits seit längerem installierten Lese-Box im Villette-Park und der umfunktionierten Telefonkabine beim Einkaufszentrum Neudorf finden Bücherfans neu auch im Strandbad Cham einen Bibliothekssatelliten, wie einer Medienmitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist.

Bei den Kabinen links vom Eingang steht ab sofort eine kleine Badi-Bibliothek mit zahlreichen Büchern und Comics für alle Alterskategorien bereit. Bei der Auswahl habe man bewusst auf eine «baditaugliche» Lektüre gesetzt. Walter Süess, Bereichsleiter der Gemeindebibliothek wird folgendermassen zitiert: «Es gibt zum Beispiel ‹süffige› Kurzgeschichten, aber auch Bücher mit Fakten rund um kurioses Wissen oder Bilderbücher für die kleinsten Badi-Besucherinnen und -Besucher.»

Lust am Lesen steigern

Das Ausleihprozedere ist dabei ganz einfach und unkompliziert: «Ausleihen, lesen, zurückstellen.» Die Gemeindebibliothek Cham hofft, mit dem neuen Angebot einerseits die Ausflüge ins Strandbad zu bereichern und andererseits die Lust am Lesen zu steigern. «Wir freuen uns natürlich, wenn die Strandbadlektüre die Besucherinnen und Besucher so ‹gluschtig› gemacht hat, dass sie im Anschluss unseren Online-Katalog durchstöbern und uns in der Gemeindebibliothek am Dorfplatz besuchen», resümiert Walter Süess. Diesbezüglich führt ein QR-Code vor Ort direkt auf den Online-Katalog mit einem vielfältigen Angebot.