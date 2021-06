Cham Die neuen historischen Informationstafeln können unter fachkundiger Begleitung besichtigt werden Mit dem bekannten Zuger Historiker und Schriftsteller Michael van Orsouw können Interessierte an 3. Juli auf einen Rundgang.

(bier) Pandemiebedingt musste die erste geplante Begehung der neuen historischen Informationstafeln in Niederwil bei Cham verschoben werden. Diese findet laut der Mitteilung der Gemeinde nun am Samstag, 3. Juli 2021, in Zusammenarbeit mit dem Zuger Historiker Michael van Orsouw statt.

Eine der neuen Informationstafeln zeigt ein Foto der Pioniere des Schützenvereins Hagendorn-Wil aus dem Jahre 1910. Bild: Archiv Schiesssportverein Cham-Ennetsee/PD

Der Gemeinderat Rolf Ineichen wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert: «Auf diese Weise wird ein Spaziergang durch Niederwil zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Wir freuen uns sehr, können wir die neusten Informationstafeln nun endlich mit der Bevölkerung einweihen.»

Ausserdem öffnet am 3. Juli das sanierte Schulhaus Niederwil seine Türen. Der Aufbau des 1962 erbauten Schulhaustraktes wurde neu erstellt. «Der Tag der offenen Tür lässt sich wunderbar mit der Begehung entlang der historischen Informationstafeln verknüpfen», wurde Rolf Ineichen weiter zitiert.

Traditionsanlässe im September statt im Juni

Im Weiteren hat die Einwohnergemeinde Cham aufgrund der geltenden Schutzmassnahmen sowie Einschränkungen insbesondere bei Indoor-Veranstaltungen verschiedene Anlässe, die traditionsgemäss im Juni stattfinden, verschoben. So der Neuzuzügerempfang (2. September), der Wirtschaftslunch (8. September) und die Verleihung der «Champions» (15. September) im Lorzensaal. Die Cham Bau von Anfang Juni sei ganz abgesagt worden. Die 1. August-Feier werde «in einem geeigneten Rahmen» im Hirsgarten vorangetrieben. Detaillierte Informationen zu den anstehenden Events werden zu gegebener Zeit auf www.cham.ch publiziert.