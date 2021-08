Preisvergabe Cham ehrt eigene Bevölkerung Der Gemeinderat zeichnet anlässlich der «CHAMpions»-Awards den Einsatz der Bürgerinnen und Bürger während der Pandemie aus.

Die Ennetsee-Gemeinde kürt seine Bewohner für ihren Einsatz während der Coronapandemie.

Stefan Kaiser (Cham, 01. Juli 2015)

Der Gemeinderat Cham vergibt am 15. September die Awards «CHAMpions» 2021 an Chamerinnen und Chamer, welche mit besonderen Leistungen und Verdiensten aufgefallen sind. Wie die Behörden in einer Mitteilung schreiben, werden die Preise in den Sparten Sport, Wirtschaft, Dorfkultur, Natur und Umwelt sowie Soziales vergeben.

Der letztgenannte Award geht an die gesamte Chamer Bevölkerung, die während der Coronapandemie «teils unermüdlich gearbeitet, geholfen sowie sich gegenseitig unterstützt hat», geht aus der Mitteilung hervor.

Die übrigen Preisträgerinnen und Preisträger sind:

Sport: Lieke Wehrung (Nachwuchsleichtathletin)

Wirtschaft: Heller Druck AG (Traditionsunternehmen)

Dorfkultur: Ruedi Sidler (Klarinettist)

Natur und Umwelt: Caroline Wenger (Naturschützerin)

Einlass nur mit Covid-Zertifikat

«Ich staune immer wieder über die Vielfalt und das Engagement in unserer Gemeinde und freue mich über die neuen «CHAMpions», die auf ganz unterschiedliche Art und Weise Cham bewegen, beleben, prägen sowie ins beste Licht rücken», wird Georges Helfenstein, Gemeindepräsident und Schirmherr des «CHAMpions», in der Mitteilung zitiert.

Obwohl alle Leistungen auf ihre Art und Weise herausragend seien, liege ihm der Preis in der Sparte Soziales besonders am Herzen: «Die Bevölkerung hat teils unermüdlich gearbeitet, Mitmenschen unterstützt, sich für andere engagiert und gegenseitig geholfen, diese schwierige Zeit zu bewältigen.» In Zusammenarbeit mit dem gemeindlichen Werkhof wird der bronzene Bär während des ganzen Jahres verschiedene Orte in der Gemeinde zieren.

Der «CHAMpions»-Anlass ist öffentlich und wird durch «junge Talente der Musikschule Cham umrahmt», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Einlass ist nur mit gültigem Covid-Zertifikat möglich. Alle Teilnehmenden sind deshalb gebeten, genügend Zeit für die Ankunft einzuberechnen. (stp)