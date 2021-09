Cham/Steinhausen Ein Hochhaus und riesige Konsumflächen: Das ist bei der Alpenblick-Kreuzung geplant An einem Informationsabend haben Investoren erklärt, wie sie die Brache umnutzen wollen. Der grösste Player ist hierbei Coop, der mit verschiedenen hauseigenen Marken präsent sein will. Auch die Umfahrung Cham-Hünenberg spielt beim ganzen Verfahren eine grosse Rolle.

Diese Visualisierung zeigt den möglichen künftigen Anblick von Zug her kommend. Bild: Stephan Häusler/PD

Kurz bevor die Alte Steinhauserstrasse in die Alpenblick-Kreuzung einmündet, befindet sich eine Sitzbank. Ruhen mag dort möglich sein, aber die Aussicht auf die Ödnis auf der anderen Strassenseite und das hohe Verkehrsaufkommen trüben den Blick. Wie Stephan Häusler den Anwesenden der Informationsversammlung «Entwicklung Städtler Allmend, Cham/Steinhausen» vom 21. September erklärte, könnte die Aussicht von der vorerwähnten Sitzgelegenheit bald grüner sein. Häusler realisiert und entwickelt nach eigenen Angaben «attraktive Immobilien-Projekte» im Raum Zug, Zürich, Schwyz und Luzern. Diesen Charakter attestiert Häusler auch seinem Projekt bei der Alpenblick-Kreuzung, das «Hinterberg Süd» heisst. Es sind insgesamt vier Gebäude auf diesem Landstück vorgesehen. Ein Hochhaus zu bauen, ist eine Option.

So könnten die Gebäude von der Autobahn her kommend aussehen. Bild: Stephan Häusler/PD

Das grösste Bauvolumen weist das Projekt des Detailriesen Coop auf. Auf ihn entfällt mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Fläche. Der bebaubare Grund hat ein Ausmass von total 30'000 Quadratmetern. Wie die Visualisierungen zeigen, soll es auf dem Gelände trotz der Bauten viel Grünes geben. Zahlreiche Bäume finden sich auf den Projektunterlagen. Eine Art Begegnungszone ist auch Bestandteil der Planung. Was derzeit noch nicht klar ist: die Ausgestaltung der Fassaden. Das Siegerprojekt stammt aus dem Büro der Zuger CST Architekten. Alles in allem sagt Stephan Häusler: «Es ist eine spannende Angelegenheit.» Was neben der Bestimmung der Fassadenform noch fehlt: das Ja zum Bebauungsplan durch die Chamer Stimmbürger. Der zuständige Gemeinderat Rolf Ineichen hofft, wie er in der Versammlung erklärte, dass die Urnenabstimmung im Jahr 2023 stattfinden kann.

Das brachliegende Grundstück befindet sich in der Bildmitte, unten ist der Beginn der Alpenblick-Überbauung zu sehen. Bild: Stephan Häusler/PD

Das Areal ist vorübergehend genutzt worden. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 16. Mai 2018)

Verkehrsbewältigung ist ein grosses Thema

Bei solchen Grossprojekten kommen natürlich immer Verkehrsfragen auf. Diese sind bei diesem Projekt nicht zu verachten, denn die Alpenblick-Kreuzung ist heute schon in den Morgen- und Abendspitzen stark belastet. Philipp Klingenbeck vom Tiefbauamt des Kantons Zug beleuchtete in seinem Referat die Verkehrszahlen rund um den Alpenblick. Wie er darlegte, habe sich die Verkehrsbelastung in den vergangenen fünf Jahren nicht markant verändert. Er untermauerte diese These mit zahlreichen Zahlen. Klingenbeck ist sich jedoch sicher, dass die Verkehrsbelastung durch die Umsetzung des Projekts Hinterberg Süd zunehme.

Durch den Bau der Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH) kommt es allerdings zu einer Umlagerung der Verkehrsströme. Die Umfahrungsstrasse führt dazu, dass auf bestehenden Strassen im Raum des Alpenblicks zusätzliche Fahrspuren zu bauen sind. Die Vorarbeiten zum Bau der UCH sollen gemäss dem Experten des Tiefbauamts im Jahr 2022 in Angriff genommen werden.

Im Gespräch betont der Fachmann Philipp Klingenbeck, dass die aktuellen flankierenden Massnahmen bei der Volksabstimmung vor 14 Jahren nicht Bestandteil des Projekts gewesen seien. Erst mit der öffentlichen Projektauflage und der Baubewilligung sind sie zwingend. So soll die heutige Kantonsstrasse durchs Chamer Zentrum abklassiert werden und in Gemeindebesitz übergehen. Der Kanton hübscht die Strasse nochmals auf. Auf ihr gilt dann Tempo 30. Gleichzeitig bemüht sich Cham, Plätze im Zentrum attraktiver zu gestalten. Wenn alle die vorgesehenen Arbeiten zur Attraktivitätssteigerung des Kerns von Cham abgeschlossen sind, müssen Durchfahrer eine Busse bezahlen. Der Chamer Bauchef Rolf Ineichen präzisierte die allgemeine Sanktionsandrohung. Jemand, der an der Stelle aus dem Zentrum fahre, von wo er vorher hineinfuhr, bleibe hingegen straflos.

Steinhausen will den Zugang zu seinen Bahnhöfen aufwerten

Im Zusammenhang mit der anstehenden Ortsplanungsrevision befasst sich auch die Gemeinde Steinhausen intensiv mit ihrem Gewerbegebiet im Gebiet Städtlerallmend. Wie der Gemeindepräsident Hans Staub an der Informationsveranstaltung erklärte, habe seine Gemeinde diesbezüglich «noch grosses Potenzial». Der Steinhauser Bauchef Markus Amhof erwähnte in seinem Vortrag, dass es gälte, die S-Bahn-Haltestelle Rigiblick besser zu erschliessen. Der Gemeinde strebe zudem an, den SBB-Bahnhof Steinhausen besser ans Zentrum anzubinden.