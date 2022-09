Cham Ein neues Biotop beim Schulhaus Hagendorn sorgt für noch mehr Biodiversität Im Rahmen ihrer Bestrebungen für biologische Vielfalt und mehr Artenreichtum hat die Einwohnergemeinde Cham ein neues Feuchtbiotop in Betrieb genommen. Dieses dient nicht nur unzähligen, wasserliebenden Lebewesen als Lebensraum sowie vielen weiteren Tieren als Trinkstelle – und auch die Schülerinnen und Schüler profitieren.

Das neue Feuchtbiotop beim Schulhaus Hagendorn bildet dank verschiedener ökologischer Massnahmen einen optimalen Lebensbereich für Flora und Fauna. Bild: PD

Mit dem neusten Biotop in Hagendorn zählt die Einwohnergemeinde Cham laut Medienmitteilung insgesamt bereits 16 Feuchtbiotope im gesamten Gemeindegebiet. Diese reichen vom Chamer Zentrum bis nach Hattwil und sind in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Verein LLC – Landschaft Lebensraum Cham und dem Kanton Zug entstanden.

Auch das Hagendorner Biotop – bestehend aus insgesamt drei kleinen Amphibiengewässern – durfte auf diese Expertise und Unterstützung zählen. «Dass wir in diesen Tagen das Biotop beim Schulhaus Hagendorn eröffnen und einweihen dürfen, ist nur der umweltbewussten Initiative, grossen Unterstützung und dem gemeinschaftlichen Vorgehen der involvierten Projektbegleitenden zu verdanken», wird Drin Alaj, Vorsteher Verkehr und Sicherheit, in einer Medienmitteilung zitiert.

Das Feuchtbiotop wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein LLC und dem Kanton erstellt. Von links: Benedikt Stähli, Landschaftsarchitekt, Anna Delbosco, Präsidentin LLC, Gemeinderat Arno Grüter, Manuela Hotz, Bereichsleiterin Umwelt Gemeinde Cham, Gemeinderat Drin Alaj, Markus Schuler, Bereichsleiter Gartenbau Gemeinde Cham. Bild: PD

Eine Oase für Amphibien, Reptilien, Insekten und Co.

Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 44’000 Franken, wovon der Lorzenstromfonds, der Verein LLC – Landschaft Lebensraum Cham sowie der Kanton Zug einen namhaften Betrag übernommen haben. Aufgrund der nahen Lage zur Lorze, des angrenzenden Waldbereichs sowie Feldgehölzen und Hochstaudenfluren ist die Parzelle beim Schulhaus Hagendorn ein idealer Standort für ein Feuchtbiotop.

Für den ökologischen Ausgleich und zur guten Eingliederung ins Landschaftsbild wurden bei der Gestaltung der Biotope zahlreiche weitere Massnahmen umgesetzt: So wurde etwa der Waldrand beziehungsweise die Uferbestockung mit Wildgehölzen und Krautsäumen ergänzt. Diverse Kleinstrukturen wie Wurzelstöcke, Ast- und Lesesteinhaufen bilden zudem neue Lebensbereiche für Flora und Fauna.

Anzutreffen ist auch der Bläuling, eine bereits bedrohte Schmetterlingsart. Bild: PD

«Die drei naturnahen Kleingewässer zählen zu den artenreichsten Lebensräumen in unserer Region und bieten daher verschiedenen Tieren und Pflanzen eine attraktive Lebensgrundlage», erklärt Markus Schuler, Bereichsleiter Gartenbau der Gemeinde, weiter. So profitieren zum Beispiel Froschlurche und Molche sowie Grasfrösche vom Feuchtbiotop, aber auch Libellen, Schmetterlinge, Wasserinsekten, Vögel und Fledermäuse können das Gewässer als Lebensraum und/oder Nahrungsquelle nutzen.

Schulkinder haben bei der Gestaltung tatkräftig unterstützt

Nicht nur für Naturliebhaber und Vorbeispazierende birgt das neue Feuchtbiotop spannende Einblicke. Auch Schülerinnen und Schüler profitieren von der naturnahen Umgebung. Eine Kindergarten- und eine erste Klasse haben bereits bei der Umsetzung des Biotops mitgeholfen und damit das Thema Biodiversität auf spielerische, kreative und anschauliche Weise erlebt. (cro)