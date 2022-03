Cham Gemeinde sucht nach Jasserinnen und Jassern für Derby gegen Baar Cham will wieder Austragungsort des «Donnschtig-Jass» sein. Das Differenzler-Ausscheidungsturnier findet am 6. April statt.

Vor sieben Jahren hatte Cham am beliebten Jassturnier des Schweizer Fernsehens «Donnschtig-Jass» teilgenommen, musste aber mit Händen und ohne Livesendung nach Hause zurückkehren. Die Chamer Delegation verlor damals gegen Oberägeri den Jass in Elm.

Um den «Donnschtig-Jass» in diesem Jahr nach Cham zu holen, sind erneut die besten Jasserinnen und Jasser gesucht. Laut einem Aufruf der Gemeinde findet am Mittwoch, 6. April, im Restaurant Steirereck in Cham ein Ausscheidungsturnier statt. Gespielt wird ein Differenzler mit verdeckter Ansage.

Sendung Ende Juli

Die vier Qualifizierten messen sich am Donnerstag, 14. Juli, in der Ostschweiz mit den vier besten Jasserinnen und Jassern aus Baar und entscheiden dort, welche Gemeinde den Sieg nach Hause bringt. Bei einem Sieg findet die SRF-Sendung laut Mitteilung am Donnerstag, 21. Juli, im Hirsgarten statt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cham. Anmeldung für Ausscheidungsturnier mit Name, Vorname, Adresse, Telefon und Jahrgang an: Einwohnergemeinde Cham, OK Donnschtig-Jass, Dorfplatz 6, 6330 Cham, Tel. 041 723 87 81 oder E-Mail jass@cham.ch oder Anmeldeformular. (bier)