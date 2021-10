Fussball Nach Niederlage gegen Bellinzona: Cham hadert mit dem Schiedsrichter Der SC Cham verliert die Promotion-League-Partie gegen den AC Bellinzona mit 1:2 Toren. Die Enttäuschung ist gross.

Zunächst hatten die Ennetseer Grund zur Freude. In der 23. Minute ging der SC Cham dank Nico Siegrist, hier beim Spiel gegen Stade Nyonnais vom 9. Oktober, in Führung. Bild: Roger Zbinden (Cham, 9. Oktober 2021)

Der Chamer Assistenztrainer Emilio Gesteiro sagte nach dem Schlusspfiff der Auswärtspartie in Bellinzona: «Wir wussten, dass die Tessiner Hauptstädter über eine sehr gute Mannschaft verfügen. Und wir wussten auch, mit welcher Taktik der Yverdoner Aufstiegstrainer Jean-Michel Aeby, der seit dem Beginn der laufenden Saison Bellinzona coacht, seine Elf auf den Rasen schicken wird.»

Cham habe gewusst, dass die Tessiner mit viel Ballbesitz versuchen würden, die Chamer Abwehr über die Aussenseiten auseinanderzureissen. Taktisch gut auf die Pläne der Südschweizer eingestellt, habe Cham stark dagegengehalten. Das zahlte sich vorerst aus. In der 23. Minute verwertete Nico Siegrist einen gut getimten Flankenball von Lukas Riedmann zur 1:0-Führung der Zentralschweizer. Die Freude wich der Verwunderung und Enttäuschung, als der zuweilen verunsicherte Schiedsrichter gegen Cham einen Elfmeter verhängte und den Innenverteidiger Julian Hermann mit der gelb-roten Karte vom Platz stellte. Dazu Emilio Gesteiro: «Vor unserem Tor herrschte ein Tohuwabohu. In dieser unübersichtlichen Szene wollte der Schiedsrichter ein Handspiel von Julian gesehen haben. Und da unser Verteidiger zuvor schon verwarnt worden war, musste er frühzeitig unter die Dusche.» Dem Tessiner Cortelezzi war’s egal. Er versenkte den Strafstoss in der 43. Minute zum 1:1-Ausgleich, der bis zum Pausenpfiff bestehen blieb.

Ein lehrbuchmässiger Konterangriff

Nur noch zu zehnt nahm Cham die 2. Halbzeit konzentriert spielend in Angriff. Das ging gut, bis die Zentralschweizer im Mittelfeld den Ball verloren. Die Tessiner reagierten blitzschnell. In der 61. Minute lancierten sie einen lehrbuchmässigen Konterangriff, den der stark aufspielende Chamer Torhüter Marco Peterhans abzuwehren vermochte. Aber nur bis zum Tessiner Peyretti, der den Ball unhaltbar zum 2:1-Schlussresultat in die Maschen drosch. Das Spiel plätscherte in der Folge vor sich hin, bis Cham nach einem Doppelwechsel in der 72. Minute nochmals alles versuchte, um doch noch einen Punkt aus dem Tessin entführen zu können. Es gelang nicht. Bellinzona vermochte den knappen 2:1-Sieg ins Trockene zu bringen und den ausgezeichneten 2. Tabellenrang zu festigen.

Während die Tessiner jubelten, zogen die Zentralschweizer enttäuscht und frustriert vom Platz. Emilio Gesteiro mutmasste: «Der umstrittene Elfmeter und der damit einhergehende Platzverweis von Julian Hermann waren ausschlaggebend. Wir wurden sozusagen doppelt bestraft. Unsere Mannschaft, die infolge Verletzungen noch immer auf einige Stammspieler verzichten muss, hat alles gegeben, was sie derzeit zu geben hat. Jeder unserer Spieler, der vom An- bis zum Abpfiff durchgespielt hat, legte rund zwölf Kilometer zurück.» Er hoffe, so Gesteiro, auf die baldige Genesung der verletzten Stammspieler. Am kommenden Wochenende müsse im Spiel gegen YB U21 unbedingt ein Sieg her.