Cham Hirsgarten steht Rudernachwuchs zwei Tage zur Verfügung Der Ruderclub Cham organisiert am 22. und 23. Mai die traditionelle Ruderregatta. Um die Wettkämpfe durchführen zu können, muss das Hirsgartenareal − coronabedingt − an diesem Wochenende für das Publikum gesperrt werden.

Die Boote werden in Cham eingewassert. Dieses Jahr pandemiebedingt ohne Publikum. Bild: Andreas Busslinger/PD

(haz) Die 46. Nationale Ruderregatta in Cham kann nur unter speziellen Voraussetzungen stattfinden. Gemäss den Auflagen des Bundes betreffend Covid-19 dürfen an den Wettkämpfen hauptsächlich Jugendliche bis Jahrgang 2001 an den Start. Zudem muss der Anlass ohne Publikum ausgetragen werden. Um den lokalen Organisatoren des Ruderclubs Cham die Durchführung zu ermöglichen, wird deshalb laut Medienmitteilung der Gemeinde Cham das Hirsgartenareal von Samstag, 22. Mai, 8 Uhr, bis Sonntag, 23. Mai, 17 Uhr, für den Publikumsverkehr gesperrt.

Veloweg und Schiffsverkehr nicht eingeschränkt

Auf dem ganzen Gelände sind neben den Teilnehmenden nur Helferinnen und Helfer zugelassen. Das Inseli bei der Villette wird als Zielhaus benutzt und ist deshalb nicht zugänglich. Die Hirsgartenbadi sowie die Hirsgarten-Lounge können durch die Bevölkerung während der Ruderrennen ebenfalls nicht besucht werden. Die Abteilung Verkehr und Sicherheit der Gemeinde Cham sorgt jedoch dafür, dass der Radweg durchwegs befahren werden kann. Eine entsprechende Umleitung wird signalisiert. Ebenfalls möglich ist der Zugang zum Schiffssteg. Der Weg für Passagierinnen und Passagiere der Kursschiffe wird vom Verkehrsdienst sichergestellt.

Perspektive für sportbegeisterte Jugendliche

Der Chamer Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Absperrung des beliebten Naherholungsgebietes für die Bevölkerung unangenehme Auflagen mit sich bringt und bittet um Verständnis. «Sportlerinnen und Sportler mussten während der Coronazeit massive Einschränkungen hinnehmen, deshalb ist es für den Gemeinderat wichtig, gerade den Jugendlichen wieder eine Perspektive aufzeigen zu können», wird Drin Alaj, Vorsteher Verkehr und Sicherheit der Einwohnergemeinde Cham, in der Mitteilung zitiert.

Mit der Durchführungserlaubnis unterstützt die Gemeinde auch den organisierenden Ruderclub als Anerkennung für dessen grosse ehrenamtliche Arbeit. «Im Gemeinderat hoffen wir, die Bevölkerung freue sich trotz der vorübergehenden Unannehmlichkeiten darüber, dass Sportevents überhaupt wieder möglich sind, und dass viele die spannenden Wettkämpfe virtuell mitverfolgen», so Drin Alaj weiter.