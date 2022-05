Heimspiel Fussball: Der SC Cham könnte die Tabelle anführen Die Ennetseer befinden sich aktuell auf dem zweiten Platz der Qualifikationstabelle.

Am Samstag um 16 Uhr trifft der SC Cham im Heimspiel im Stadion Eizmoos auf den FC Biel-Bienne 1896 und kämpft um die Qualifikation in die sogenannte Aufstiegsrunde der sechs besten Teams der Promotion League. In der Qualifikationsrunde mit ihnen spielen ebenfalls der FC Bavois, die BSC Young Boys, der FC Rapperswil-Jona sowie der FC Basel 1893 II.

Der SC Cham befindet sich aktuell mit 42 Punkten auf dem zweiten Platz der Qualifikationstabelle, nur einen Punkt hinter dem FC Bavois aus dem Kanton Waadt. Die Chamer trafen bereits vor zwei Wochen auswärts auf Biel im Tissot-Stadion, wo sie einen 3:4-Sieg vor 514 Zuschauern verbuchen konnten. Dies obwohl Cham ohne Thöni, Fäh, Pasquarelli (alle verletzt), Bühler (abwesend), Wicht (gesperrt), Wüest (2. Mannschaft) spielte. (tn)