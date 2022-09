Cham Kriminaltouristen in flagranti beim Stehlen erwischt – zwei Männer aus der Schweiz weggewiesen Die Zuger Polizei beobachtete auf einem Parkplatz zwei Männer aus Rumänien beim Stehlen von Waren in einem Geschäft. Die Täter erbeuteten Waren im Wert von beinahe 4000 Franken – und wurden mit einem Einreiseverbot belegt.

Die Zuger Polizei erwischt zwei Männer in flagranti beim Stehlen von Lebensmittel und elektronischen Geräten: Eine Polizeipatrouille wurde am Donnerstagnachmittag, 22. September, auf zwei Männer aufmerksam, die auf einem Parkplatz vor einem Laden an der Hinterbergstrasse in Cham mehrmals und in unregelmässigen Abständen zu einem parkierten Auto liefen und darin Waren verstauten.

Die beiden verdächtigen Männer – zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 28 und 32 Jahren – wurden schliesslich beobachtet, wie sie einen ganzen Einkaufswagen füllten und diesen, ohne die Ware zu bezahlen, zu ihrem Auto schoben. Daraufhin wurden sie von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden mutmasslich gestohlene Waren im Wert von rund 3700 Franken sichergestellt. Darunter waren zahlreiche Lebensmittel, zwei Duvets, eine Kaffeemaschine sowie weitere elektronische Geräte. Die Ermittlungen ergaben, dass diese Ware zuvor in drei verschiedenen Geschäften an der Hinterbergstrasse in Cham gestohlen worden waren.

Eine Auflistung der gestohlenen Gegenstände. Bild: Zuger Polizei

Die beiden Männer wurden wegen mehrfachen Ladendiebstahls zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Ausserdem wurden die Täter vom Amt für Migration des Kantons Zug aus der Schweiz weggewiesen und mit einem zweijährigen Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein belegt. (pl)