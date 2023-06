Cham KunstKubus zeigt NZZ-Illustrationen der letzten 22 Jahre Die Luzerner Illustratorin Gabi Kopp arbeitet seit Jahren für die «NZZ am Sonntag». In Cham wurd nun eine umfangreiche Auswahl ihrer Kreationen der vergangenen zwei Jahrzehnte gezeigt.

Für die Gastkolumne «Meinungen» der NZZ am Sonntag zeichnet Gabi Kopp seit 2002 wöchentlich eine Illustration. Die Inhalte sind meist gesellschaftspolitischer Natur und greifen aktuelle Themen und Diskussionen auf. Ihre charakteristischen, vorderhand in Schwarz-Weiss ausgeführten Illustrationen haben einen hohen Wiedererkennungswert.

Die 1958 in Luzern geborene Künstlerin ist seit 1987 als Illustratorin und Cartoonistin für Presse und Verlage im In- und Ausland tätig. Der KunstKubus Cham widmet seine aktuelle Ausstellung Gabi Kopps NZZ-Illustrationen. Von den insgesamt über 1000 Bildtafeln, welche die Luzernerin für die bekannteste Schweizer Zeitung angefertigt hat, werden rund 250 ausgewählte Stücke gezeigt.

Sorgfältig kuratiert, ist die Ausstellung zugleich eine Revue auf 22 Jahre schweizerische, europäische und globale Gesellschaftspolitik zu den Themen von 25 Autorinnen und Autoren.

Die Ausstellung im KunstKubus Cham an der Zugerstrasse ist geöffnet an den Samstagen vom 24. Juni, 1. und 8. Juli jeweils von 11 bis 14 Uhr. Finissage am Samstag, 15. Juli, von 11 bis 14 Uhr. www.kunstkubuscham.ch. (fae)