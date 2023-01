Zug Unbekannte überfallen Mann in seinem Schlafzimmer – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Samstag wurde ein 63-jähriger Mann in seinem Schlafzimmer von mehreren unbekannten Tätern überfallen und erheblich verletzt. Die Täter flohen mit der Beute.

In der Nacht auf Samstag sind mehrere unbekannte Männer in ein Haus am Chamer Fussweg eingebrochen. Dabei überfielen sie einen 63-jährigen Mann in seinem Schlafzimmer. Die Täterschaft verlangte Geld, wie es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden heisst. Der 63-jährige Mann wurde beim Überfall erheblich verletzt, die Täter flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Personen, die zur Tatzeit um 04:30 Uhr im Bereich Chamer Fussweg / Chamerstrasse / Letzistrasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zur möglichen Täterschaft oder einem allfälligen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Zuger Polizei unter 041 728 41 41 zu melden. (pl)