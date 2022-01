Cham Nicht ausgekühlte Asche führt zu Brand in der Sonneggstrasse Fünf Personen wurden auf Rauchgasvergiftungen untersucht. Die Wohnung ist nicht mehr nutzbar.

Die Feuerwehr war mit einem grossen Aufgebot in der Sonneggstrasse in Cham. Bild: PD (19. Januar 2022)

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen eingegangen, dass eine Wohnung an der Sonneggstrasse in Cham brenne. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bewohner in der Wohnung.

Als die ersten Angehörigen der Feuerwehr Cham vor Ort eintrafen, war es dem Bewohner mit Unterstützung von Anwohnern bereits gelungen, die Flammen zu löschen, teilt die Polizei mit. Wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden fünf Personen durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Diese Untersuchungen verliefen laut Polizeimeldung jedoch negativ, es musste niemand ins Spital eingeliefert werden.

Schadenhöhe noch nicht bekannt

Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung verursacht. Die betroffene Wohnung wurde von Atemschutztrupps der Feuerwehr Cham mit Belüfter entraucht. Der Sachschaden ist beträchtlich, kann aber noch nicht beziffert werden. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr bewohnbar.

Für die Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Die Untersuchung ergab, dass der Brand auf dem Sitzplatz ausgebrochen war und Mobiliar wegen nicht komplett ausgekühlter Asche Feuer gefangen hatte. (bier)