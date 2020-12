Cham Philipp Rüber wird neuer Leiter der Abteilung Planung und Hochbau Der 51-Jährige tritt ab März die Nachfolge von Erich Staub an, der frühzeitig in Pension gehen wird.

Philipp Rüber. Bild: PD

(bier) Der Gemeinderat hat Philipp Rüber zum neuen Abteilungsleiter Planung und Hochbau gewählt. Der 51-Jährige beginnt seine Anstellung einer gemeindlichen Mitteilung zufolge am 1. März 2021 und tritt die Nachfolge von Erich Staub an, der nach 20 Jahren in dieser Funktion frühzeitig in Pension gehen wird.

Philipp Rüber arbeitete während acht Jahren als Bauverwalter in verschiedenen Gemeinden. Die letzten zwölf Jahre führte Rüber die Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Reinach im Kanton Aargau. Er ist gemäss Mitteilung verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt in Meisterschwanden.