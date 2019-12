Cham: Polizei findet Taschendieb dank persönlicher Handy-Ortung An einer Bushaltestelle wurde einer Frau die Handtasche mitsamt Smartphone gestohlen. Mit Hilfe der aktivierten Ortungsfunktion sowie dem richtigen Spürsinn der Polizisten wurde der Dieb wenig später festgenommen.

(rh) Am Dienstagabend, 3. Dezember, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass einer 55-jährigen Frau an der Bushaltestelle Gemeindehaus in Cham, die Handtasche gestohlen worden sei. Darin befanden sich unter anderem ihr Portemonnaie sowie ein Smartphone.

Mittels der auf diesem Smartphone aktivierten Ortungsfunktion kamen die Einsatzkräfte dem Taschendieb wenig später auf die Spur. Nachdem mehrere Standorte angegeben und überprüft wurden, fiel einer Polizeipatrouille in Hagendorn eine verdächtige Person auf. Diese wurde angehalten und kontrolliert. Zudem wurde in der unmittelbaren Nähe in einem Gebüsch auch das gestohlene Smartphone sowie Bankkarten der bestohlenen Frau gefunden.

Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Algerier, wurde in der Folge festgenommen. In der polizeilichen Befragung hat er den Diebstahl zugegeben. Er muss sich dafür vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Das sichergestellte Smartphone, die Bankkarten sowie der gestohlene Bargeldbetrag werden der Geschädigten wieder zurückgegeben.