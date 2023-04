Cham Realitätsnahe Abbildungen der eigenen Befindlichkeit Der im Burgund lebende Künstler Alfred Wirz findet seinen persönlichen Ausdruck in Landschaften und Stillleben. Der Kunstkubus Cham zeigt eine repräsentative Auswahl seines Schaffens.

Alfred Wirz’ Landschaften strahlen meditative Ruhe aus. Bild: PD

Der Maler Alfred Wirz (*1952), gebürtiger Aargauer, lebt seit über zwanzig Jahren im Burgund. Dort findet er seine Sujets rund ums Haus – die vielfältige Naturlandschaft seiner Wahlheimat ist ihm Inspiration. Eindrücke, Notizen, Fotografien dienen ihm beim Umsetzen des Gesehenen in Ölfarbe auf Leinwand. Farbe und Licht sind dabei zentrale Elemente.

Wirz bewegt sich auf der Suche nach seinen Motiven bewusst in Distanz zu den Menschen, nur er und die Natur sind zugegen. So lässt er das Wahrgenommene auf sich wirken. Folglich sind seine Gemälde zum einen Abbildungen der gesehenen Realität, zugleich aber Ausdruck seiner eigenen Befindlichkeit. Gleiches gilt für Alfred Wirz’ Stilllebenmalerei.

Im Kunstkubus Cham sind ab Ende April bis Mitte Mai Landschaften und Stillleben von Alfred Wirz ausgestellt. Die Vernissage findet statt am Freitag, 28. April, von 18 bis 20 Uhr. Ausstellung geöffnet am Samstag,

29. April, sowie am 6. und 13. Mai, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Finissage am Sonntag, 14. Mai, von 16 bis 18 Uhr. (fae)