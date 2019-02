Cham: Selbstunfall in der Blegikurve Weil er in einen Verkehrsteiler prallte, kam ein Lieferwagen hinter der Leitplanke der Blegikurve zu stehen. Verletzt wurde niemand.

Auf der A4a die Kontrolle verloren Cham In der Nacht auf Freitag kam es auf der Autobahn A4a zu einem Selbstunfall eines Lieferwagens. Der 61-jähriger Lenker fuhr kurz vor 2.45 Uhr in Richtung Luzern. Vor der Blegikurve geriet er rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Verkehrsteiler, wie die Zuger Polizei mitteilt. Anschliessend fuhr der Lenker weiter, bis das Fahrzeug zwischen der Leiteinrichtung und einem Erdwall zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Für die Bergung musste der Normalstreifen gesperrt werden. (ml/pd)