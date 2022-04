Fussball Der SC Cham sichert sich Big Points Die Ennetseer siegen bei den Young Boys U21 mit 3:2 und bleiben Kandidat für die Aufstiegsrunde der Top 6.

Im Bild der SC Cham gegen den FC Zürich II letztes Jahr. Christian Herbert Hildebrand (21. August 2021)

Cham (Promotion League), welches zuletzt acht Mal nicht mehr verlor, war gestern Nachmittag beim U21 Nachwuchs der Young Boys gefordert. Punkte mussten beim im Mittelfeld etablierten Gegner am 27. Spieltag her, denn die Ennetseer verloren zuletzt den sechsten Rang (Aufstiegsrunde) an Bavois, welches überraschend Aufstiegsanwärter Nyon am Vortag 4:2 besiegte und noch ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Ennetseer.

Eine Niederlage konnten sich die Chamer im spannenden Kampf um Rang 6 nicht leisten, die Hypothek nach Verlustpunkten hätte bei einer Niederlage bis auf sechs Punkte anwachsen können, was drei Runden vor Schluss schwierig geworden wäre. Doch das Team von Trainer Roland Schwegler konnte in der Bundeshauptstadt im Stadion Wankdorf einen 3:2-Sieg feiern.

Sie lieferten eine in Sachen Kampf überzeugende Leistung ab. Für die Gäste skorten Doppeltorschütze Yannick Pauli (14.; 0:1; 52.; 1:2 Eigentor; 63.; 1:3) zur zwischenzeitlichen wichtigen 3:1-Führung.

Spannung pur in den nächsten Partien

Der Ausgang dieses Duells stand dennoch auf Messers Schneide. Die Platzherren schafften den Anschlusstreffer zum 3:2 (84.). Dieser kam allerdings zu spät und bedeutete nur noch Resultatkosmetik. Damit schafften die Chamer den Anschluss wieder und liegen sogar nur noch drei Punkte hinter dem FC Zürich U21 (5. Rang; 42 Punkte). Weiter geht es für die Chamer am Samstag (16:00 Eizmoos) mit dem Heimspiel gegen Chiasso (4. Rang).