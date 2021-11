Cham Städtler Allmend: Nun kann sich die Bevölkerung zum Richtprojekt äussern Im Chamer Arbeitsgebiet, auf dem Areal Hinterbergstrasse Süd, wollen Coop und die Heinz Häusler AG gemeinsam ein Projekt mit Büro- und Einkaufsnutzungen realisieren. Dazu braucht es einen ordentlichen Bebauungsplan, welcher momentan erarbeitet wird. Jetzt geht das Richtprojekt in die öffentliche Mitwirkung.

Das Modell zeigt die Volumen der geplanten Gebäude. Bild: PD

Auf dem Areal Hinterbergstrasse Süd im Chamer Arbeitsgebiet Städtler Allmend soll ein neuer, lebendiger und gut erschlossener Arbeits- und Einkaufsort für die Bevölkerung entstehen. Dazu möchte Coop den bestehenden Standort weiterentwickeln und mit neuen Angeboten ergänzen. Geplant sind ein Lebensmittelladen sowie das Möbelgeschäft Livique, der Heimwerkermarkt Jumbo, ein Fitnessstudio sowie ein Restaurant. Zudem beabsichtigt die Heinz Häusler AG, drei neue Bürobauten an der Kreuzung Zugerstrasse/Hinterbergstrasse zu erstellen, wobei es sich bei einem der Gebäude um ein Hochhaus handelt.

Um das gemeinsame Projekt von Coop Genossenschaft und Heinz Häusler AG realisieren zu können, bedarf es eines ordentlichen Bebauungsplans, welcher von der Chamer Stimmbevölkerung beschlossen werden muss. Basierend auf dem Siegerprojekt der CST Architekten AG Zug, das aus einem Studienauftrag resultierte, wurde in den vergangenen Monaten ein Richtprojekt für diesen Bebauungsplan erarbeitet. Dieses Richtprojekt wurde nun vom Gemeinderat Cham für die informelle öffentliche Mitwirkung freigegeben, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. In diesem Rahmen kann sich die Bevölkerung zum Projektentwurf äussern, was mit schriftlichen Eingaben (Antrag und Begründung) zu erfolgen hat. Die Mitwirkung läuft vom 9. bis am 26. November.

Ausstellung im Mandelhof

Damit sich die Bevölkerung ein Bild machen kann, ist das Richtprojekt zwischen dem 9. und 26. November 2021 in der Eingangshalle des Mandelhofs Cham ausgestellt und kann während der regulären Öffnungszeiten eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen unter www.cham.ch in der Rubrik Neuigkeiten digital abrufbar. Am Projektstandort ist eine Informationstafel aufgestellt. Nach dieser informellen Mitwirkungsphase werden die Eingaben geprüft und das Richtprojekt gegebenenfalls angepasst. Danach erfolgt die Erarbeitung des eigentlichen Planungsmittels, des Bebauungsplans.

Gemäss aktuellem Zeitplan erfolgt die erste öffentliche Auflage des Bebauungsplans im Winter 2022, nachdem die Vorprüfung durch den Kanton abgeschlossen ist. Stand heute wird von einer Urnenabstimmung zum Bebauungsplan im Sommer 2023 ausgegangen. (rh)