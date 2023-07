Cham Streit um Fahrpreis: Taxifahrer lebensbedrohlich verletzt – auch Fahrgast landet im Spital Am Sonntag kam es in Cham zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Gast. Beide Männer wurden dabei verletzt – nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine Taxifahrt in Cham endete am frühen Sonntagmorgen mit zwei verletzten Personen. Dabei musste der 44-jährige Taxifahrer mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein ausserkantonales Spital überführt werden. Grund für den Zwischenfall war ein Streit um den Fahrpreis, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

So hätten die bisherigen Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ergeben, dass es zwischen den beiden Männern zu einem verbalen Disput kam, der schliesslich zu einer tätlichen Auseinandersetzung führte. Auch der 45-jährige Fahrgast wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Er konnte dieses jedoch wenig später wieder verlassen.

Polizei entdeckte den blutenden Mann am Boden

Entdeckt wurden die beiden Männer dank einer Polizeipatrouille. Diese bemerkte kurz vor 5 Uhr an der Zugerstrasse auf der Höhe der Bushaltestelle Alpenblick «eine ungewöhnliche Situation mit einem stehenden Taxi», wie es in der Mitteilung heisst. So trafen die beiden Polizisten beim Näherkommen auf die zwei verletzten Männer – einer von ihnen lag blutend am Boden. Die Polizisten kümmerten sich um die beiden Verletzten und forderten via Einsatzleitzentrale den Rettungsdienst an, der eine medizinischen Erstversorgung vornahm.

Derzeit werden die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf ermittelt. So hat der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei vor Ort in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich eine Spurensicherung durchgeführt. Dazu werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei unter 041 728 41 41 zu melden.

Durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wurde – wie in solchen Fällen üblich – zudem bei beiden Beteiligten eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (lga)