Cham 350 Liter Benzin nach Beschädigung ausgelaufen – unbekannte Person fuhr mitsamt Zapfpistole davon Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker oder eine unbekannte Fahrzeuglenkerin hat an einer Tankstelle an der Sinserstrasse in Cham eine Zapfsäule beschädigt. In der Folge sind mehrere hundert Liter Benzin ausgelaufen.

War es Unachtsamkeit? Vergesslichkeit? Oder gab es andere Gründe für das Handeln einer unbekannten Autofahrerin oder eines Autofahrers am Freitagabend in Cham? Um halb sieben Uhr abends fuhr eine unbekannte Person nach dem Tankvorgang bei der Tankstelle an der Sinserstrasse davon, ohne zuvor die Zapfpistole aus dem Auto entfernt zu haben. Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, ist dadurch eine Zapfsäule massiv beschädigt worden. Rund 350 Liter Benzin liefen aus, wovon ein grosser Teil in die Kanalisation und von dort in den Grobenmoosbach gelangte.

Der Schaden an der Zapfsäule ist gross. Bild: Zuger Polizei

Am Samstag errichteten die Feuerwehr Cham und die Stützpunktfeuerwehr Zug im Grobenmoosbach mehrere Ölsperren, um den Kraftstoff aufzuhalten. Diese werden noch mehrere Tage bestehen bleiben. Zudem musste ein Kanalreinigungsunternehmen mit der Spülung der betroffenen Kanalisationsbereiche beauftragt werden.

Im Bereich der Tankstelle war die Sinserstrasse während mehrerer Stunden nur einstreifig befahrbar; die Feuerwehr Cham betrieb während dieser Zeit einen Verkehrsdienst. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (mha)