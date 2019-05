Cham: Velofahrer bei Kollision erheblich verletzt Der Fahrer eines Kleinbusses übersah beim Abbiegen am Freitagnachmittag einen Velofahrer und erfasste diesen. Der 45-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Der Velofahrer prallte gegen die Motorhaube des Kleinbusses. (Bild: PD/Zuger Polizei)

(rh/pd) Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, 10. Mai, kurz vor 14.45 Uhr, in Cham. Ein Kleinbuslenker wollte auf der Zugerstrasse links in die Schmiedstrasse abbiegen, wie die Zuger Polizei mitteilt. Dabei übersah er einen von Zug her Richtung Kreisel fahrenden Velolenker, der rechts an der stehenden Fahrzeugkolonne vorbeifuhr. Der 45-Jährige Rennradfahrer prallte folglich gegen die Motorhaube des Kleinbusses und verletzte sich erheblich am Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital gefahren. Der Verunfallte war ohne Velohelm unterwegs.