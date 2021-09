Cham Verkehrsbehinderungen auf der Zugerstrasse Der Einlenker von der Zugerstrasse in die Seehofstrasse in Cham wird neu gebaut. Dies führt dort ab Montag, 6. September, zu Verkehrsbehinderungen.

Mit den letzten Arbeiten des Neubaus an der Zugerstrasse 18 in Cham wird der Einlenker von der Zugerstrasse in die Seehofstrasse neu erstellt. Der Radius beträgt nach dem Bau fünf Meter, womit die Sichtweiten künftig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der Bau des neuen Einlenkers beginnt gemäss Medienmitteilung der Baudirektion am Montag, 6. September, und dauert voraussichtlich bis am 17. September. In diesem Zeitraum ist bei der Baustelle mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Verkehr wird während der Zeit des Baus tagsüber durch einen Verkehrsdienst an der Baustelle vorbeigeführt. (haz)