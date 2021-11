Cham Wohn- und Werkheim Schmetterling vermietet leerstehende Gebäude Die Institution mit Wohn- und Tagesstrukturplätzen für Erwachsene mit kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen hat mit dem Kanton Zug ihre Zukunftsstrategie festgelegt. Von einem Um- und Neubau wird Abstand genommen.

Seit dem Kauf der Liegenschaft an der Adelheid-Page-Strasse 1 und 3 in Cham haben sich die Verantwortlichen des Trägervereins des Wohn- und Werkheims Schmetterling mit der Frage auseinandergesetzt, wie dieses zusätzliche Raumangebot genutzt werden könnte. «Einer Machbarkeitsstudie folgte unter Beizug externer Fachleute die Evaluation, in welche Richtung ein eventueller Um- und Neubau gehen könnte», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Ende 2018 gab der Regierungsrat des Kantons Zug grünes Licht zur Idee, im Wohn- und Werkheim Schmetterling die neue Wohnform «Wohnen im Alter für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf» zu schaffen.

Die darauffolgende Planung der Umsetzung mit dem Departement des Innern fiel jedoch mit den Arbeiten an einer Gesetzesrevision zusammen. Aus dem noch aktuellen Gesetz über Soziale Einrichtungen (SEG) wird das Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf (LBBG), das sich zurzeit in der Vernehmlassung befindet. «Um vorab mit den neuen gesetzlichen Voraussetzungen Erfahrungen zu sammeln, und auch als Folge der Coronapandemie erschien es dem Verein sinnvoll, zum heutigen Zeitpunkt keine neuen Wohnplätze für Menschen mit kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen zu schaffen», heisst es in der Mitteilung weiter.

So werde man das bestehende Angebot «weiterhin mit der dauernd guten Auslastung» betreiben und die freien Räumlichkeiten als strategische Reserve nutzen. Die zurzeit leerstehenden Gebäude würden «aufgefrischt» und einstweilen kostendeckend vermietet. (bier)