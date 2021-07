Cham Frau beim Entsorgen von Karton von Auto angefahren Bei der Entsorgungsstelle Furrenmatt hat sich eine Streifkollision zwischen einer Frau und einem Auto ereignet. Die Frau wurde dabei verletzt. Da sich die Aussagen der beteiligten nicht decken, sucht die Zuger Polizei Zeugen.

Am Montag gegen 13:30 Uhr ereignete sich bei der Entsorgungsstelle Furrenmatt in Lindencham ein Unfall. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung vom Dienstag schildert, ist eine Frau beim Ausladen von Kartons von einem Auto touchiert worden, das gerade die Entsorgungsstelle verliess. Die 55-Jährige stürzte und das Auto fuhr über ihren Fuss.

Die Frau hat sich daraufhin mit ihrer Begleitperson selbstständig in Spitalpflege begeben. Wie die Polizei weiter schreibt, hat der Autofahrer den Zwischenfall nicht bemerkt und sich von der Unfallstelle entfernt. Der 59-jährige Mann konnte jedoch durch die Einsatzkräfte ermittelt und befragt werden.

Zeugenaufruf wegen verschiedener Aussagen

Die beiden am Unfall beteiligten Personen haben gemäss Polizeiangaben unterschiedliche Aussagen zum Vorfall gemacht. Deswegen sucht die Zuger Polizei nun Zeugen. Personen, die den Unfall bei der Entsorgungsstelle Furrenmatt beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei unter 041 728 41 41 zu melden. (zgc)