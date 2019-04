Cham: Zwei Autos auf der Knonauerstrasse zusammengeprallt Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die Beteiligten machten unterschiedliche Aussagen, weshalb die Polizei Zeugen sucht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. (Bild: PD)

(rh/pd) Auf der Knonauerstrasse sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. Da die Aussagen der Beteiligten unterschiedlich sind, sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Gemeinde Cham, wie die Zuger Polizei mitteilt. Ein 32-jähriger Fahrzeuglenker fuhr auf der Untermühlestrasse und beabsichtigte, die Knonauerstrasse zu überqueren, um in die Langackerstrasse zu gelangen. Gleichzeitig fuhr eine 62-jährige Autofahrerin auf der Knonauerstrasse Richtung Knonau. In der Folge kam es aus noch nicht bekannten Gründen zu einer Kollision zwischen den beiden Autos. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41). Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Cham sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.