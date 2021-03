Cham Zwei verletzte Bewohner und hoher Sachschaden nach Balkonbrand Auf dem Balkon einer Wohnung an der Sinserstrasse entwickelte sich ein Feuer. Die Bewohner wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken.

(jus) Die Feuerwehr erhielt am Freitagabend um 20:30 Uhr die Nachricht, dass es auf einem Balkon an der Sinserstrasse in Cham brenne. Umgehend rückten Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aus und bekämpften den Brand, schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.

Der Balkon stand in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Bild: PD

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital überführt. Was den Brand ausgelöst hat, steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Klar ist indes, dass die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist:

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100'000 Franken. Bild: PD

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Cham, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), des Feuerwehrinspektorats sowie Mitarbeitende der Zuger Polizei.