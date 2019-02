Chamer verlängern Vertrag von Trainer Nussbaumer Der SC Cham verlängert den Vertrag mit Pascal Nussbaumer (Bild), dem Trainer der 2. Mannschaft, vorzeitig um eine weitere Saison bis im Sommer 2020.

Der SC Cham verlängert den Vertrag mit Pascal Nussbaumer (Bild), dem Trainer der 2. Mannschaft, vorzeitig um eine weitere Saison bis im Sommer 2020. Damit wird Pascal Nussbaumer bereits im Sommer 2019 bereits seine dritte Saison als Trainer auf dem Eizmoos in Angriff nehmen. Dies verkündet der Vereinsvorstand in einer Medienmitteilung.

Pascal Nussbaumer (Bild: PD)

Erfreut über die vorzeitige Vertragsverlängerung zeige sich Sportchef Marcel Werder. «Pascal Nussbaumer hat in vergangener Zeit als junger Trainer das Team erfolgreich weiter entwickelt und die Mannschaft in der zweiten Liga Regional nicht nur etabliert, sondern bis an die vorderen Spitzenplätze herangeführt. Zudem bringt er alle Qualitäten mit, sich als ambitionierter Trainer stetig verbessern zu wollen», wird der Sportchef in der Mitteilung zitiert.

Nach insgesamt sieben Saisons als erfolgreicher aktiver Spieler der ersten Mannschaft und bald drei Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft bringe es Pascal Nussbaumer auf stolze zehn Jahre Vereinstreue zum SC Cham, heisst es weiter. «Dies ist in der heutigen schnelllebigen Zeit alles andere als selbst­verständlich und ist daher hoch einzuschätzen», schreibt der ­Vorstand weiter. Seine Art, sich vorbildlich ins Vereinsleben einzubringen und seine engagierte Arbeit mit dem jungen Team werde auch im Umfeld des SC Cham sehr honoriert.

Zeichen der Wertschätzung

Auch für Trainer Pascal Nussbaumer sei die Vertragsverlängerung ein Zeichen der Wertschätzung seitens des SC Cham, teilt der Vorstand mit. «Ich spüre seit Beginn meines Wirkens grosses Vertrauen in meine Arbeit und freue mich den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzuführen. Der SC Cham ist in der Region für junge Spieler eine tolle Adresse, um sich weiter zu entwickeln. Es liegt mir persönlich am Herzen, jeden Spieler ein kleines Stück weiter zu bringen. Ich danke dem Verein für die Möglichkeit, mich hier auch als Trainer weiter zu entwickeln», wird Nussbaumer in der Medienmitteilung zitiert. (mua/pd)