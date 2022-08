Cham/Hünenberg Zwei Unfälle im Kanton Zug fordern einen Verletzten und Zehntausende Franken Sachschaden In Cham hat eine Autofahrerin ein anderes Auto übersehen und eine seitlich-frontale Kollision verursacht. In Hünenberg ist ein 24-Jähriger mit einem Ferrari und «Alkoholsymptomen» auf der Autobahn selbst verunfallt.

Als eine Autofahrerin am Freitagnachmittag die Knonauerstrasse in Cham überquerte, um in die Langackerstrasse einzubiegen, übersah sie ein von Cham herannahendes Auto. Die beiden Autos knallten ineinander: es kam zu einer heftigen seitlich-frontalen Kollision, wie die Zuger Polizei meldet.

Beide Wagen mussten abtransportiert werden. Bild: Zuger Polizei

Die 38-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der 73-jährige Lenker des anderen Autos hingegen wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden, schreibt die Polizei weiter. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von rund 37'000 Franken. Beide mussten abtransportiert werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Zug, ein privates Abschleppunternehmen sowie die Zuger Polizei.

Selbstunfall beim Überholen in Hünenberg

Plötzlich verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, als er am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn A4 von Lindencham in Richtung Rütihof unterwegs war. Er wollte gerade das vordere Auto überholen, prallte aber stattdessen in die rechte Betonmauer der Autobahnabschrankung. Das meldet die Zuger Polizei.

Mehrere Zehntausend Franken kostet der Schaden an diesem Ferrari. Bild: Zuger Polizei

Das Fahrzeug kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Der 24-jährige Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt. Beim Unfallverursacher wurden «Alkoholsymptome» festgestellt, schreibt die Zuger Polizei. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutprobe im Spital an.

Der Sachschaden am Auto beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf mehrere Zehntausend Franken. (lil)