Chams starke Leistung wird mit einem Sieg belohnt Der Sportclub gewinnt bei Breitenrain mit 3:0 und entledigt sich damit wohl aller Abstiegssorgen in der Promotion League. Der Flirt mit der direkten Cup-Qualifikation ist wieder aktuell. Michael Wyss

Davide Giampà (Mitte) erzielt einen Treffer und bereitet einen vor. (Bild: Maria Schmid (Cham, 16. März 2019))

Noch sind sieben Runden in der Promotion League zu absolvieren, doch die Chamer legten in den letzten Wochen den Grundstein zum Klassenerhalt. Aus den sechs Partien resultierten zehn Punkte. Am vergangenen Samstag gewann das Team des scheidenden Trainers Jörg Portmann bei Breitenrain Bern mit 3:0. Mit nun 35 Zählern auf dem Konto und dem sechsten Rang stehen die Kicker vom Eizmoos im ersten Tabellendrittel. Das abstiegsgefährdete YF Juventus Zürich ist auf 15 Zähler distanziert.

Der jüngste Erfolg in Bern war verdient. «Endlich konnten wir diesen Gegner auswärts bezwingen», freute sich Portmann. Tatsächlich mussten die Chamer lange auf ein Erfolgserlebnis in Breitenrain warten. Die Bilanz der Chamer auf dem Sportplatz Spitalacker war mit zwei Niederlagen (0:1, 3:5) sowie einem Remis (2:2) ungenügend. Im vierten Anlauf klappte es nun also mit dem Sieg. Die Treffer vor 251 Zuschauern erzielten Davide Giampà (23.; Distanzschuss), Célien Wicht (54.; auf herrliches Zuspiel von Miani) und Cristian Miani (70.; Distanzschuss, auf schönes Zuspiel von Giampà). «Das war eine taktisch reife Leistung. Wir spielten geduldig und mit der nötigen Ruhe und siegten verdient», freute sich Chams Assistenztrainer Dominique Bader (49).

Am kommenden Samstag werden die Chamer auf Köniz treffen, welches einen Punkt hinter ihnen liegt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Portmann-Equipe weiterhin mit der direkten Cup-Qualifikation liebäugeln darf. Die Teams auf den ersten drei Plätzen – U21-Mannschaften sind ausgenommen – qualifizieren sich dafür. Aktuell streitet sich Cham mit Stade Nyonnais und Bellinzona um den dritten Rang. Der Rückstand beträgt vier Zähler. Aber Teams wie Bavois oder eben der nächste Kontrahent Köniz sitzen den Eizmoos-Kickern im Nacken und hoffen auf die Cup-Qualifikation.

Der Sportchef mahnt zur Ruhe

«Der Fokus gilt dem nächsten Spiel. Über den Cup reden wir derzeit sicher nicht, sondern das Augenmerk gilt dem kommenden Gegner», hebt der Sportchef Marcel Werder (41) den Mahnfinger -und fügt hinzu: «Wir wollen zuerst alles klar machen betreffend Klassenzugehörigkeit, dann setzen wir uns neue Ziele für den Finish der Meisterschaft.»