Kommentar «Chefsache» Stadt Zug drückt bei den Kita-Kosten aufs Gaspedal – das ist lobenswert Co-Chefredaktorin Rahel Hug

Das ist eine Ansage: Die Stadt Zug will die Kita-Kosten um bis zu 25 Prozent senken. Das soll zum einen Eltern entlasten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Zum anderen sollen die Kitas finanziell profitieren, indem der Tagesansatz erhöht wird.

Die zusätzlichen Investitionen für diese Massnahmen belaufen sich auf 1,2 Millionen Franken. Noch muss das Vorhaben vom Stadtparlament abgesegnet werden. Sagt der GGR Ja, sollen die neuen Tarife bereits kommendes Jahr in Kraft treten.

Der zuständige Bildungsvorsteher Etienne Schumpf sowie der Gesamtstadtrat scheinen gewillt, im Kinderbetreuungsbereich aufs Gaspedal zu treten und deutlich höhere Beiträge zu sprechen. Erst im Juni wurde kommuniziert, dass für die schulergänzende Betreuung auf das nun angelaufene Schuljahr 147 neue Plätze geschaffen werden.

Gut, dass der Stadtrat jetzt auch die Herausforderungen im Kita-Bereich aktiv – und vor allem zügig – angeht. Denn die Branche leidet unter einem akuten Fachkräftemangel. Mit dem vorliegenden Vorschlag erhalten Tagesstätten einen Anreiz, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Davon profitieren letztlich alle Beteiligten. Denn wem nützen günstigere Kita-Plätze, wenn es viel zu wenige davon gibt?

Die Stadt Zug handelt, obwohl zurzeit auch ein kantonales Projekt in der Pipeline ist, das die Bedingungen für die Kinderbetreuung stark verbessern will. Konkret sollen 40 Millionen Franken mehr pro Jahr in diesen Bereich fliessen.

Bis zur Umsetzung allerdings, so schätzt es der städtische FDP-Bildungsvorsteher ein, könnte es sicher drei Jahre dauern. Dazu kommt: Die Kita-Vorlage auf Bundesebene dürfte sich verzögern. Dies, weil die Bildungskommission des Ständerats ein anderes System prüfen will, wie diese Woche bekannt wurde.

Der Zuger Stadtrat will keine Zeit verlieren. Das ist lobenswert und zeigt, dass mit dem nötigen politischen Willen auch schnelle Lösungen möglich sind – sofern das Stadtparlament den Vorschlag stützen wird.