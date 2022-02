Fasnacht Zuger Chesslete: Platzkonzerte locken Jung und Alt an In aller Herrgottsfrühe wurde am Donnerstagmorgen die Fasnacht in der Stadt Zug eingeläutet. Der OK-Präsident ist froh, dass mit der Fasnacht ein Stück Normalität zurückkehrt.

Die Zuger Chesslete war bunt und voller Guggenmusik. Video: PilatusToday

Guggenmusik aus verschiedenen Gassen der Stadt Zug, dazu Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mit bemalten Gesichtern und flauschigen Gewändern, dazu kiloweise Konfetti: Am Donnerstag wurde in der Stadt Zug die traditionelle Zuger Chesslete als Auftakt der fünften Jahreszeit zelebriert. Wenn auch in abgespeckter Version, der Umzug etwa fiel weg. Dafür fand ein alternatives Programm an den Zuger Schulen statt. Und die Stimmung in der Stadt ist gut. Hellauf begeistert war Jascha Hager, Präsident des Organisationskomitees:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Chesslete. Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind alle sehr glücklich und erschienen zahlreich an der Tagwache.»

Diese war wie üblich morgens um 5 Uhr, ein früher Start in den Tag also für alle leidenschaftlichen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, welche die lustigen Tage in vollen Zügen geniessen wollten. Tagsüber wartete das Organisationskomitee mit Platzkonzerten, Kinderschminken, Kinderfasnacht und die Chesselwy, um den Tag ausklingen zu lassen.

Zuger Chesslete 2022 Jan Pegoraro (zug / Luzerner Zeitung

Guggenmusiken geben vollen Einsatz

Hauptschauplätze waren Landesgemeinde-, Post- und Bundesplatz. Auf allen spielten verschiedene Guggenmusiken auf. Jene gaben Vollgas, Bläser wippten euphorisch hin und her, die Trommlerinnen hauten mächtig auf die Pauke und der Dirigent leitete die Gruppe mit vollem Körpereinsatz. Vor der Bühne versammelte sich eine Menschentraube. «Endlich ist es wieder laut. Das macht die Stadt so lebendig», fand der Zuger Lars (15). Manche schienen zufällig zum Konzert dazuzustossen, andere steuerten gezielt auf den Platz vor der Bühne. «Auch hier war das Publikum begeistert und versammelte sich zahlreich», schwärmte Jascha Hager.

21 Bilder 21 Bilder Heiter ging es zu und her in der Zuger Altstadt. In den frühen Morgenstunden fand die Tagwache statt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 24. Februar 2022)

Was am schönsten für ihn sei? «Wir mussten ein Jahr Pause machen und nun ist es so selbstverständlich zusammenzusitzen und zu feiern», sagte er und führte aus:

«Die Chesslete ist fast normal und das macht den Planungsaufwand und die vorangehende Unsicherheit wett.»

Kinder hatten auf dem Bundesplatz ihren Spass

Während sich auf dem Landsgemeindeplatz, wo auch Essen und Trinken angeboten werden, vor allem Guggenmusiken versammelt haben, traf man auf dem Bundesplatz die jüngeren Semester: Kinder verkleidet als Bienchen, Marienkäfer und Krokodile. Hand in Hand mit ihren Eltern, die sich ebenfalls in Verkleidung geworfen hatten. Einhorn Lara (10) aus Baar fand: «Ohne Verkleidung würde es sich nicht wie Fasnacht anfühlen.» Und selbstverständlich bleibt man bis Schuhe, Haare und Taschen voller Konfetti.