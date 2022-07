Chollermühle Strecke zwischen Zug und Steinhausen ist zehn Tage gesperrt Der Kanton saniert die Grundwasserwanne. Im Sommer, vom 22. Juli bis am 2. August, muss die SBB-Strecke gesperrt werden.

Auf der Bahnlinie von Zug über Affoltern am Albis und weiter nach Zürich (S5) finden zwischen dem 22. Juli (ab 21.15 Uhr) bis zum 2. August 2022 um 5 Uhr in der Frühe Bauarbeiten statt. Sie stehen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Grundwasserwanne zwischen der Chollermühle und der Kreuzung Alpenblick. In diesem Bereich baut der Kanton schon seit Februar 2022.

Wie die SBB in einer Mitteilung schreiben, müssen die Reisenden von Zug ins Säuliamt wie auch in der umgekehrten Richtung zwischen Zug und Steinhausen in einen Bahnersatzbus steigen. Dieser hält zwischen Zug und Steinhausen nur gerade in Steinhausen Rigiweg. Dieser Ersatzhalt ist für die Menschen gedacht, die normalerweise bei der Haltestelle Steinhausen Rigiblick in die S5 ein- oder aussteigen.

Die Ersatzhaltestelle ist allerdings nicht gerade ideal gelegen, befindet sie sich doch rund 600 Meter nördlich der vorerwähnten Haltestelle. Zudem ist der Bahnersatzverkehr länger unterwegs, als normalerweise die Fahrt auf der Schiene dauert.

Grund für die Sperre ist das Anheben von vier Brücken zwischen der Verzweigung Chollermühle und Steinhausen Rigiblick. Die Streckensperre ist in den SBB-Online-Fahrplan eingebettet. (mo)