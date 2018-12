Kolumne Christchindli – ja oder nein? Seitenblick Carmen Rogenmoser

Bild: stk

Das Christchindli, dieses fast vergessene, wundersame Fabelwesen ist zu uns nach Hause zurückgekehrt. Nun ist es wieder zuständig für den Christbaum und die Geschenke.

Christchindli, ja oder nein? Diese Frage beschäftigte im Vorfeld aber nicht nur meinen Mann und mich, auch im Freundeskreis wurde sie intensiv diskutiert. Das könnte als eines der vielen mehr oder weniger subtilen Zeichen, dass man alt wird, gesehen werden. Darum aber soll es in dieser Kolumne nicht gehen. Es geht eben ums Christchindli, oder besser gesagt, um das ganze Drumherum. Dass das Christchindli bei uns einfliegen wird, ist grundsätzlich unumstritten. Zu schön sind die eigenen Erinnerungen an das erwartungsvolle Warten, die Angst, dass man es durch ein zu frühes Nachhausekommen oder zu viel Lärm verscheucht haben könnte, bevor es mit der Arbeit fertig ist.

Doch, wie soll man es nun beim eigenen Kind anstellen? Kommen alle Geschenke vom Christkind? Kommt das Christchindli auch bei den Eltern, bei Tanten und Onkeln vorbei? Ertönt ein Glöckchen, wenn es fertig ist? Und wie soll das «Baumaufstellen», das Einpacken der Geschenke und diese unter den Baum legen künftig organisiert werden, wenn die ersten kritischen Fragen kommen?

Das alles ist für uns jetzt noch Zukunftsmusik. Diese Sorgen können getrost noch hinausgeschoben werden. Unserem Kleinen ist das Christchindli in diesem Jahr wohl herzlich egal. Ihn werden die farbigen Kugeln, die glitzernde Lametta und die Lichter so sehr faszinieren, dass er alles die ganze Zeit anfassen will. Wir werden also mehr damit zu tun haben, dafür zu sorgen, dass der Christbaum die Festtage überhaupt übersteht. Auch wird ihm das Geschenkpapier sehr wahrscheinlich mehr gefallen als der entsprechende Inhalt.

Aber ich bin sicher, die Prioritäten ändern sich – und dann müssen wir bereit sein. Gut, dass Kollegen und Verwandte die eine oder andere Strategie bereits austesten.