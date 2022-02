Unihockey Piranha Chur gewinnt deutlich gegen Zug United In der Meisterschaft der NLA Frauen empfing Zug United Piranha Chur zum Nachholspiel der Runde 15.

Die Zugerinnen mussten erneut eine Niederlage gegen Piranha Chur einstecken, wie bereits im letzten Oktober. Bild: Christian Hildebrand (Zug, 13. Februar 2021)

Zur Spielmitte stand es 1:1, doch danach setzten sich die Bündnerinnen ab und gewannen am Ende mit 6:1. Das Hinspiel am 31. Oktober 2021 gewann bereits Chur. Und auch diesmal gestaltete sich die Partie zwischen den beiden Teams ausgeglichen. Nach dem Führungstreffer durch Corin Rüttimann in der 7. Minute glich Rhea Hoorn in der 31. Minute aus.

Zugerinnen wollte im Schlussabschnitt nichts mehr gelingen

Dank einem Treffer von Julia Suter konnten die Gäste aus dem Bündnerland auch in die zweite Pause mit einem Tor Vorsprung. Im Schlussabschnitt wollte den Zugerinnen aber nichts mehr gelingen. Sie handelten sich nicht nur zwei Strafen, sondern auch vier Tore ein. So mussten sich die Gastgeberinnen am Ende mit 1:6 geschlagen geben. (tn)