Cinéconomie Neue Allianz will Schweizer Filmwirtschaft stärken – Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel wird Präsident Unter einem Zuger Präsidenten wird Cinéconomie künftig die Interessen der Schweizer Filmindustrie wahrnehmen und diese gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten.

Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel. Bild: Anthony Anex/Keystone

Es tut sich etwas in der Schweizer Filmszene: Eine neue Allianz namens Cinéconomie soll künftig die Interessen der Schweizer Filmindustrie und ihrer Kooperationspartnerinnen wahrnehmen und gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten. Präsident wird dabei der Zuger FDP-Ständerat. Matthias Michel.

Teil der Allianz sind diverse Verbände und Organisationen aus den Bereichen Audiovision, Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Eventbranche und Kultur. Mit an Bord sind somit Partnerinnen wie HotellerieSuisse sowie weitere Organisationen und Institutionen, die auch am Filmset gemeinsam im Einsatz stehen. Ziel soll es sein, mehr Schweiz auf die internationalen Leinwände zu bringen.

Ein wegweisender Entscheid sei dabei der 15. Mai 2022 gewesen, an dem das Stimmvolk dem revidierten Filmgesetz zugestimmt hat. So investieren internationale Streamingplattformen und ausländische Fernsehsender dank der «Lex Netflix» einen Teil ihres in der Schweiz erzielten Einkommens auch hierzulande.

Diese Pflicht für Streamingdienste, vier Prozent des hiesig erzielten Einkommens in das Schweizer Filmschaffen zu investieren, sei auch eine grosse Verpflichtung. «Die neue Regelung will gelebt und belebt werden: Cinéconomie, die Allianz der Schweizer Filmwirtschaft, bündelt die Interessen und verfolgt das Ziel, die Voraussetzungen für Investitionen stetig zu verbessern», wird Matthias Michel in der Mitteilung von Cinéconomie zitiert. So seien Schweizer Filme und Serien eine ausgezeichnete Imagekampagne für die Schweiz.

Nebst Matthias Michel besteht der Vorstand aus Ständerätin Isabelle Chassot (Mitte FR), Nationalrat Matthias Aebischer (SP BE), Nationalrätin Melanie Mettler (glp BE) und Nationalrat Fabien Fivaz (Grüne NE). Der Dachverband Cinésuisse führt als Plattform der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche die Geschäftsstelle der Allianz Cinéconomie. Die Gründungsversammlung findet noch im Herbst dieses Jahres statt. (lga)