Innovation Der erste Co-Working-Space in Oberägeri ist eröffnet Das «Küfergasse-Coworking» in der alten Dorf-Küferei ist das erste Angebot für flexible Arbeitsplätze und Meetings im Ägerital.

Am Samstag den 4. Septmber 2021 wurde das erste Co-Working-Space an der Küfergasse in Oberägeri eröffnet. Im Bild: Marcel Güntert, Gemeindepräsident und Evelyn Rust, Vize-Gemeindepräsidetin. Bild: Roger Zbinden (4. September 2021)

Mit dem Namen «Küfergasse-Coworking» sprechen die Initianten bewusst die Tradition an. Es ist ein Ort, wo gearbeitet wird, wenngleich heute ganz anders als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. An die 1932 an diesem Standort gegründete Küferei erinnern ein grosses Wandbild sowie Gerätschaften, die der Besitzer René Rogenmoser für die Dekoration zur Verfügung stellte. Sie vermitteln dem Raum, der zehn Arbeitsplätze umfasst, eine behagliche, ja gar gemütliche Atmosphäre. Das gilt vor allem auch für die kleine Lounge mit einer Tee- und Kaffeebox, die geeignet ist für den gegenseitigen Austausch der hier Tätigen.

Auch die Tradition hat in der modernen Einrichtung ihren Platz, in der Form von Dekoelementen. Bild: Roger Zbinden (Oberägeri, 4. September 2021)

Ehrenamtlich Tätige der Initianten

Die englische Bezeichnung «Co-Working», ursprünglich für Arbeitskollegen, widerspiegelt das Anliegen des Ortes. Das Küfergasse-Coworking richtet sich an Freiberufler, Start-ups oder digitale Nomaden. Für den Präsidenten des Trägervereins, Benno Moser, ist es ein gutes Zeichen, dass gleich nach der Eröffnung erste Arbeitsplätze gebucht wurden. «Wir starten ab heute mit dem Probebetrieb und entwickeln unser Angebot weiter, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Nutzer», so seine Aussage. Er kann sich in seiner Arbeit auf ein ehrenamtlich tätiges Team verlassen, das mit ihm zusammen das Vorhaben realisiert hat, und zwar mit einem bescheidenen Budget. Sowohl bei der Gestaltung des Raumes als auch beim Mobiliar konnten sie auf Gönner und Sponsoren zurückgreifen.

Co-Working eigne sich ebenfalls für Meetings im kleinen Rahmen, für Veranstaltungen von Firmen sowie Apéros, sagt Clementine Hegner-van Rooden, die als Mitglied des Teams das Ganze schon ausgiebig getestet hat. «Gemeinsam miteinander oder unabhängig nebeneinander» ist sozusagen die Devise. Der Vorstand des Vereins ist auch überzeugt, dass «dieses Konzept einen Austausch ermöglicht, der Kreatives schafft». Dafür steht eine professionelle Infrastruktur zur Verfügung – durchgehend einsetzbar während 24 Stunden am Tag, 7 Tagen die Woche und 52 Wochen im Jahr.

Der Tag der offenen Tür war gut besucht. Bild: Roger Zbinden (Oberägeri, 4. September 2021)

Erhalt von Arbeitsplätzen in der Gemeinde

Der initiale Gedanke für einen gemeinschaftlich genutzten Arbeitsort fiel während des Vorprozesses zur Ortsplanungsrevision. In der Folge konnte das vierköpfige Team, das sich bildete, auf die Unterstützung von Gemeinde und Gewerbe zählen. Das Co-Working-Space bietet verschiedene Vorteile, wie zum Beispiel den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Gemeinde oder die Reduktion von Pendlerfahrten. Die Nachfrage nach veränderten Arbeitsformen wurde durch die Pandemie verstärkt, und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist garantiert. Die Initianten sind überzeugt, dass dieser Arbeitsort das Dorfzentrum aufwertet und die Attraktivität des Standortes steigert. Um das Ganze breiter abzustützen, ist der Verein offen für Neumitglieder, die jederzeit herzlich willkommen sind.