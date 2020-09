Leserbrief Corona: Bitte Verhältnismässigkeit zu Gunsten der Teenager auslegen Zur Verhältnismässigkeit der Massnahmen bezüglich Coronapandemie

In der Schweiz steigen die Coronafallzahlen. Die Raten für Hospitalisierungen sind rekordmässig tief. 70 Prozent der bisherigen Covid-Todesfälle betreffen Personen über 80 Jahre. Wir sind uns darüber einig, jeder schwerwiegende Coronakrankheitsfall ist tragisch und ernst zu nehmen. Glücklicherweise haben wir ein sehr gutes Gesundheitswesen und wohl auch deshalb im Vergleich zu anderen Ländern tiefe Sterberaten durch Corona. Von bisher rund 1700 Todesfällen betrafen zwölf Personen unter 50, also 0,7 Prozent. Zu den Risikogruppen ist zwischenzeitlich einiges mehr bekannt als noch im Frühling. Unter 20-Jährige gehören ausser wenigen Ausnahmen definitiv nicht dazu! Mit einigen Monaten Corona-Erfahrung und Blick auf unterschiedliche Ländererfahrungen lässt sich die Frage der Verhältnismässigkeit diskutieren. Schweden ohne Lockdown und ohne Schulschliessungen führt aktuell die Liste mit den tiefsten Neuinfektionsraten an.

Ist es verhältnismässig, wenn in der Schweizer Schifffahrt im geschlossenen Unterdeck mit Restaurantbetrieb keine Maskenpflicht besteht, jedoch im Fahrtwind des Oberdecks ohne Gastro die Maske Pflicht ist? Dies hat der Bund so geregelt und wir können es im Kanton Zug leider nicht selber bestimmen. Ist es verhältnismässig, wenn die Teenager in den kantonalen Mittelschulen Masken tragen müssen? An der Kanti Zug sogar den ganzen Tag auch im Unterricht! Gäbe es nicht Schutzkonzepte, die stärker auf die wirklich zu schützenden Risikogruppen ausgerichtet sind? Unsere Kids in einen Schulbetrieb mit Maske zu stecken, ist für mich ungerecht und nicht sachgerecht. Bald stehen auch Klassenlager und Skilager an. Im Interesse der Jugendlichen sollten diese stattfinden. Im Schulwesen liegt die Kompetenz bei der Verwaltung der Schulen und des Kantons Zug. Ich wünsche mir sehr, dass die Frage der Verhältnismässigkeit von Coronamassnahme stärker zu Gunsten der Jungen ausgelegt wird!

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri