Corona-Demo in Zug Deshalb hat die Zuger Polizei den «Izzy»-Moderator weggewiesen Wer auf Youtube geschützte Musik hochlädt, dessen Video wird schnell gelöscht. Dies wollte sich «Izzy»-Moderator Cedric Schild für eine Aktion an einer bewilligten Corona-Demo in Zug nutzen. «Verschwörungs-Sprachrohr» Daniel Stricker kam ihm auf die Schliche.

Der Journalist Cedric Schild wurde in Zug an einer Corona-Demo als praktisch einziger Maskenträger weggewiesen. Screenshot Video

Am 13. Juni, dem Tag, an dem die Schweiz Ja zum Covid-Gesetz sagte, treffen sich rund 3000 Massnahmen-Skeptiker in der Stadt Zug, um gegen die Massnahmen zu demonstrieren, welche kurz danach grösstenteils aufgehoben werden sollen.

Unter ihnen: Cedric «Supercedi» Schild. Der Moderator des Online-Portals «Izzy Projects» mischt sich wie in der Vergangenheit auch schon unter die Skeptischen, um sie durch den Kakao zu ziehen. Sein Ziel: Daniel Stricker, der sich auf Youtube, Telegram und anderen Kanälen mit seinen täglichen Videos und Livestreams einen Namen in der Querdenker-Szene gemacht hat. Schild erklärt zu Beginn des Videos, er wolle im Hintergrund von Strickers Livestream geschützte Musik abspielen, damit der Livestream anschliessend von Youtube gesperrt wird, einen sogenannten «Copyright Strike» provozieren.

Doch Stricker ist «tiffig» unterwegs, erkennet das Vorhaben des maskierten «Izzy»-Moderators und versucht, davonzulaufen. Bizarr: Ausgerechnet bei der Zuger Polizei, den Behörden denen er regelmässig Willkür und Verfassungsbruch vorwirft, sucht Stricker Schutz und bittet um Hilfe.

Und die Beamten greifen ein, weisen Cedric Schild und sein Team von der Demo weg. «Zentralplus» wollte von der Zuger Polizei wissen, warum ausgerechnet diejenigen Personen weggewiesen wurden, die sich an der bewilligten Kundgebung an die Maskenpflicht gehalten hätten.

Mediensprecher Frank Kleiner erklärte daraufhin, die drei weggewiesenen Journalisten habe man nicht im Zusammenhang mit Stricker weggewiesen, «sondern mit dem Vorhaben, einen Teilnehmer bewusst und gezielt zu stören». «Es bestand die Gefahr, dass es an der bis dahin friedlichen politischen Kundgebung zu Auseinandersetzungen kommt», erklärte Kleiner weiter.

Schild scheint die Wegweisung derweil sportlich genommen zu haben, angefochten habe er sie auch nicht, schreibt «Zentralplus» weiter. Im Video zur Aktion konnte er sich aber einen kleinen Seitenhieb gegen die Zuger Polizei und ihr virales Jerusalema-Tanzvideo von Anfang Jahr nicht verkneifen. (red)